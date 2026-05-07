Liquid Glass gây sốt Android 17, One UI 9 vẫn 'ngó lơ'

Theo chia sẻ từ nguồn rò rỉ nổi tiếng Ice Universe, các nguồn tin nội bộ từ Samsung cho thấy công ty dường như vẫn chưa có ý định áp dụng Liquid Glass trong phiên bản One UI 9 sắp tới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Google bắt đầu áp dụng ngôn ngữ thiết kế của Apple vào Android 17.

Samsung vẫn sẽ áp dụng Glass UI vào One UI 9 nhưng không có nghĩa công ty không nghiên cứu Liquid Glass

Apple đã giới thiệu Liquid Glass với iOS 26, trong khi Google cũng đang triển khai các hiệu ứng trong suốt, giống như Liquid Glass cho các yếu tố hệ thống trong Android 17. Mặc dù cả hai thiết kế này đều có sự tương đồng, nhưng chúng không hoàn toàn giống nhau. Phiên bản của Apple có độ bão hòa và khả năng khúc xạ cao hơn, trong khi cách tiếp cận của Google lại tinh tế hơn với các hiệu ứng kính trong suốt xuất hiện trong Quick Panel, thanh điều chỉnh âm lượng và thông báo.

Sau One UI 9, Samsung có thể chuyển sang Liquid Glass?

Samsung đã bắt đầu áp dụng thiết kế Glass UI trong One UI 8.5 cho Quick Panel và biểu tượng, cho thấy công ty Hàn Quốc đang tiến tới một phong cách thẩm mỹ tương tự mà không cần theo Apple. One UI 9 dự kiến sẽ tiếp tục phát triển xu hướng này với các hiệu ứng kính và mờ mở rộng hơn.

Lưu ý rằng, mặc dù Ice Universe đã xác nhận rằng các bản dựng đầu tiên của One UI 9 không có "xu hướng áp dụng Liquid Glass" nhưng cụm từ "trong thời điểm hiện tại" là một yếu tố rất quan trọng. Điều đó cho thấy Samsung có thể đang xây dựng nền tảng cho một thiết kế Liquid Glass trong tương lai, nhưng việc triển khai đầy đủ dường như sẽ được hoãn lại cho đến One UI 9.5 vào năm 2027.

One UI 9 dự kiến sẽ ra mắt chính thức cùng với Galaxy Z Fold8 và Z Flip8 vào tháng 7.2026, trong khi phiên bản beta công khai sẽ mở cho dòng Galaxy S26 vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Đáng chú ý, Samsung đã chuyển Galaxy S22 series và Galaxy Z Fold 4 sang lịch cập nhật bảo mật hằng quý, có nghĩa những thiết bị này sẽ dừng lại ở One UI 8.5, cùng với Galaxy S21 FE và A53.

Nhìn chung, Samsung có thể đang chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn trong thiết kế giao diện người dùng, mặc dù thời điểm áp dụng thiết kế Liquid Glass vẫn còn là một dấu hỏi.