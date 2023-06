Vì sao các hãng xe điện loại bỏ đài AM?

Theo SlashGear, hầu hết các lời giải thích cho vấn đề bắt nguồn từ việc động cơ điện trên EV có thể gây nhiễu cho tần số AM, tạo ra tiếng ồn xung quanh và khả năng thu sóng kém. Vì vậy, BMW gần đây đã đưa ra tuyên bố họ chọn loại bỏ bộ thu đài AM khỏi xe điện của mình "thay vì làm khách hàng thất vọng với khả năng thu sóng và tiếng ồn".



Volkswagen tin giải pháp chống nhiễu sóng mà Stellantis thực hiện là không hợp lý REUTERS

Mặc dù vậy, các chuyên gia cho rằng nhiễu tín hiệu chỉ được xem là cái cớ vì nó hoàn toàn có thể khắc phục bởi nhiễu điện từ có thể được kiểm soát bằng cáp che chắn, bộ lọc và đặt các vị trí bộ phận điện trong xe một cách cẩn thận. Công ty mẹ của Dodge, Ram… là Stellantis đang di dời máy thu phát thanh ra xa khỏi các bộ phận điện, đồng thời bổ sung tấm chắn điện từ. Tuy nhiên, Volkswagen đã lên tiếng phản đối các biện pháp như vậy với lý do chi phí và trọng lượng tăng lên sẽ làm giảm phạm vi hoạt động.

Một số chuyên gia khác cho rằng, lý do khiến đài AM bị loại bỏ khỏi xe điện bắt nguồn từ việc người nghe đài truyền thống đang giảm do các lựa chọn thay thế như đài vệ tinh hay dịch vụ truyền phát nhạc. Ngay cả khi là người hâm mộ nghe đài FM, họ có thể vẫn chưa đụng đến bất kỳ đài AM nào.

Được biết, các tần số điều chế biên độ (AM) đi xa hơn nhiều so với FM và từ lâu được coi là nền tảng thực tế để phân phối thông tin trong các thảm họa thiên nhiên và trường hợp khẩn cấp. Theo CEO đài AM, Jerry Chapman, khi mất điện và mạng di động bị ngắt, đài trên ô tô thường là cách duy nhất để mọi người lấy thông tin, đôi khi trong nhiều ngày.

Bất chấp tầm quan trọng của nó, có một thực tế là dịch vụ dần trở nên lỗi thời. Ban đầu, nhà sản xuất ô tô Ford đã loại bỏ đài AM khỏi F-150 Lightning và Mustang Mach-e 2023 sau khi dữ liệu cho thấy chưa đến 5% khách hàng của họ nghe dịch vụ này. Thậm chí công ty cũng đã loại bỏ đài AM khỏi chiếc Mustang 2024 chạy bằng xăng. Sau đó, CEO Jim Farley cho biết Ford đã quyết định rút lại kế hoạch và đưa đài AM đến với tất cả ba mẫu xe này.