Vì sao cảnh nóng trên phim 'giảm sâu' đến 40% trong hơn 20 năm qua?

Một nghiên cứu về cảnh nóng trên màn ảnh Hollywood, qua những tựa phim đình đám từ đầu thập niên 2000 đến nay, cho thấy lượng cảnh nóng - hay những nội dung liên quan đến giới tính, tình dục, giảm đến 40%.

Nghiên cứu này tập trung chủ yếu vào 250 tựa phim có doanh thu cao nhất từ 2000 - 2023 và kết luận rằng, lượng cảnh nóng "giảm dần đều" qua các năm và "chạm đỉnh" vào năm 2023 - tức mức thấp kỷ lục trong vòng 24 năm qua.

Về mặt thể loại, 2 thể loại phim hành động và giật gân có tỉ lệ cảnh nóng giảm nhiều nhất, trong đó thể loại hành động đứng nhất với tỉ lệ giảm gần 70% trong hơn 2 thập niên qua.

Minh tinh Emma Stone nhận tượng vàng Oscar nhờ vai chính trong Poor Things, phim tràn ngập cảnh nóng SEARCHLIGHT PICTURES

Phim thuộc thể loại lãng mạn, ái tình duy trì lượng cảnh nóng qua các năm nên tỉ lệ sụt giảm cảnh nóng hầu như không đáng kể.

Có 3 tác phẩm tiêu biểu của năm 2023 được nhắc đến khi bàn về cảnh nóng trong phim: Poor Things, All of Us Strangers và Saltburn. Bộ phim Poor Things của đạo diễn Hy Lạp Yorgos Lanthimos tràn ngập cảnh nóng, vì sex (tình dục) trở thành một phần không thể thiếu trong việc lý giải nhân vật và chuyện phim, nhất là nhân vật nữ chính của tác phẩm - Bella Baxter do minh tinh Emma Stone thủ vai.

Cũng trong bài nghiên cứu này, một thực tế khác cũng đang được nhìn nhận đó là số lượng phim có nội dung tương đối "sạch" hoặc hoàn toàn "sạch" (tức không có cảnh nóng nào) tăng lên vùn vụt, từ 18% vào năm 2000 lên đến 46% vào năm 2023.

Trong 4 chủ đề được quan tâm trên phim, cảnh nóng là chủ đề "giảm mạnh" so với 3 chủ đề còn lại, gồm sử dụng chất cấm, bạo lực về ngôn từ và bạo lực về hành động. Trong đó, bạo lực về hành động là chủ đề vẫn được phát triển đều và thể hiện nhiều trong phim kể từ năm 2021.

Vì sao cảnh nóng trở nên ít "nóng"?

Phim 365 Days bị "dội bom" về mặt chất lượng. Đây là phim "gây bão" năm 2020 vì nội dung nhiều cảnh nóng. Phim nhận 6 đề cử Mâm xôi vàng, gồm Phim tệ nhất NETFLIX

Khán giả hơn 2 thập niên qua có nhiều sự quan sát và thị hiếu cũng đã thay đổi khi xem phim. Một trong nhiều nguyên nhân được đưa ra đó là sự thay đổi nhận thức về giới, và xã hội đã có những sự chuyển biến rõ rệt bên ngoài ngành công nghiệp điện ảnh nhưng lại có tác động không nhỏ đến nền công nghiệp này.

Ví dụ những phong trào và những bàn luận về giới đã giải đáp, thỏa mãn các kiến thức và tò mò giới, tình dục bên ngoài điện ảnh nên nhiều khán giả trẻ, đặc biệt là lớp khán giả gen Z, đòi hỏi các nhà làm phim thể hiện cảnh nóng ở một mức độ vừa phải, gia giảm hoặc tế nhị hơn. Nguyên nhân này cũng bao gồm cách nhìn về giới, nhất là những vấn đề tình dục được nhìn/thể hiện qua nam giới với sự "thống trị" còn nữ giới như hiện thân của phía còn lại. Kiểu mẫu này đã quá lỗi thời trong phim ảnh hiện nay. Đó là chưa kể sự ra đời của những tác phẩm về đề tài LGBTQ+. Do đó, sự tiếp cận mới mẻ hơn mà khán giả hôm nay đòi hỏi nơi các nhà làm phim là điều tất yếu.

Trong 2 thập niên qua, phim ảnh chứng kiến sự nở rộ của dòng phim siêu anh hùng. Sự chuyển động của các thể loại phim có ảnh hưởng không nhỏ đến việc gia giảm cảnh nóng trong phim MARVEL

Bên cạnh đó là sự ra đời và nở rộ của loại hình xem phim trực tuyến và các trang phim khiêu dâm. Loại hình xem phim trực tuyến yêu cầu sự giám sát khắt khe hơn về độ tuổi nên phần nào đã làm hạn chế việc thể hiện cảnh nóng trong phim. Còn các trang phim khiêu dâm "nhan nhản" cũng giải đáp sự hiếu kỳ về giới thay vì phim ảnh.

Một trong những vấn đề khác là phát hành phim, vì quy định phát hành ở các quốc gia, vùng lãnh thổ không giống nhau nên để phim có thể tiếp cận được nhiều thị trường, nhiều tệp khán giả hơn, nhiều nhà làm phim không còn cách nào khác là "tự kiểm duyệt" cảnh nóng trước khi đem phim đi quảng bá.

Nhìn chung, vấn đề về giới và cảnh nóng trong phim đã thay đổi nhiều, với sự cởi mở và đa chiều hơn, nên cũng đặt ra nhiều thách thức cho nhà làm phim, nhà phát hành. Do đó, họ phải cân nhắc nhiều về cảnh nóng trên phim sao cho cân bằng chất lượng phim và bài toán kinh doanh.