Vì sao cầu thủ Hà Đức Chinh bật khóc trong show thực tế?

Tập 178 của Mái ấm gia đình Việt có sự góp mặt của diễn viên Minh Dự, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và cầu thủ Hà Đức Chinh. Tham gia chương trình, họ sẽ cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Minh Dự chia sẻ việc trở thành MC là dịp để anh được đồng hành và lan tỏa nhiều hơn những giá trị nhân văn mà Mái ấm gia đình Việt đang mang lại cho cộng đồng. Tuy nhiên, anh cũng thẳng thắn bày tỏ sự lo lắng khi lần đầu đảm nhận vai trò “kết nối” cảm xúc, đưa những câu chuyện của các nhân vật đến gần hơn với công chúng sao cho trọn vẹn.

Hà Đức Chinh và dàn sao Việt nghẹn ngào trước hoàn cảnh của gia đình em Nguyễn Thị Thảo Ảnh: NSX

Trong chương trình, hoàn cảnh của Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 2008) khiến nhiều người xót xa. Cha qua đời hồi tháng 1.2025, sau thời gian điều trị bệnh gan, từ đó cô bé sống cùng mẹ và 2 em tại Hải Phòng.

Hiện tại, mẹ của Thảo - chị Hoàng Thị Vĩnh là lao động chính trong gia đình, nhận may gia công tại nhà để tiện chăm sóc các con. Dù làm việc từ sáng sớm đến khuya, thu nhập mỗi ngày chỉ khoảng 100.000 – 150.000 đồng. Gia đình còn đang gánh khoản nợ ngân hàng 50 triệu đồng, với tiền lãi 500.000 đồng mỗi tháng – số tiền vay trước đây để chữa bệnh cho chồng.

Bản thân chị Vĩnh sức khỏe yếu, từng phẫu thuật u tuyến giáp và hiện vẫn phải uống thuốc duy trì. Mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh hiện tại, chị không khỏi nghẹn ngào, bất lực trước những khó khăn đang gánh chịu.

Em trai của Thảo là Nguyễn Phụ An mắc hội chứng lùn ngắn tứ chi nên chiều cao không phát triển bình thường. Từ nhỏ, em thường xuyên đau ốm, đồng thời mắc các bệnh như thoái hóa bẹn, hở khớp gối và não úng thủy nhẹ. Những ngày thời tiết lạnh, việc vận động của em càng khó khăn, nhưng An vẫn cố gắng đi bộ đến trường mỗi ngày. Còn với Thảo, sau giờ học em phụ mẹ may gia công, nhiều hôm làm việc đến khuya. Cô bé mong sớm có công việc ổn định để phụ giúp gia đình.

Cầu thủ Hà Đức Chinh bật khóc khi nhớ về cha, đồng cảm với những đứa trẻ mồ côi Ảnh: NSX

Hà Đức Chinh và dàn nghệ sĩ xúc động

MC Minh Dự lặng người khi theo dõi clip giới thiệu về hoàn cảnh gia đình Thảo. Anh không khỏi xót xa trước cuộc sống thiếu trước hụt sau của bốn mẹ con. Việc gia đình có nhiều người đau bệnh, lại vừa mất đi trụ cột chính khiến diễn viên Gia đình cục súc càng thêm đau lòng. Nam MC đặc biệt lo lắng cho sức khỏe của chị Vĩnh khi chị vừa phải điều trị bệnh, vừa gồng gánh mưu sinh để nuôi các con.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng bày tỏ sự lo lắng và cảm phục trước nghị lực của chị Vĩnh. Hình ảnh người mẹ tảo tần, bất chấp tình trạng sức khỏe để chăm lo cho các con khiến cô không khỏi nghẹn ngào. Trong khi đó, cầu thủ Hà Đức Chinh bật khóc vì đồng cảm. Anh chia sẻ: “Nghe các bé nói nhớ cha, tôi không thể cầm được nước mắt. Bản thân tôi cũng mất cha từ rất sớm, nhìn hình ảnh cô một mình gồng gánh nuôi 3 đứa con khiến tôi rất xúc động”.

Lắng nghe những trăn trở của người mẹ luôn đau đáu về tương lai các con, nam cầu thủ không giấu được sự nghẹn lòng, đồng thời gửi lời động viên, khích lệ ba chị em Thảo tiếp tục cố gắng để trở thành chỗ dựa cho mẹ trong tương lai.