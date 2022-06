Vì sao cầu thủ U.23 Malaysia phải lãnh thẻ đỏ trong trận thua U.23 Việt Nam 0-2?

Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U.23 Malaysia đã giúp U.23 Việt Nam giành tấm vé thứ 2 vào tứ kết của bảng C. Bên cạnh niềm vui của đội bóng do HLV Gong Oh-kyun dẫn dắt thì trận đấu này còn để lại dư âm bởi tấm thẻ đỏ của Hairiey Hakim và quả phạt đền cho U.23 Việt Nam.

Phút bù giờ hiệp một, Nhâm Mạnh Dũng làm tường cho Dụng Quang Nho băng xuống cấm địa Malaysia. Tiền vệ của Việt Nam ngoặt bóng, khi thoáng thấy hậu vệ Hairiey Hakim nhoài người truy cản. Bóng đập tay cầu thủ của Malaysia rồi bật trở lại với Quang Nho. Số 15 ra chân nhưng sút trượt do chịu sự áp sát từ Zikri Khalili.

Sau pha bóng này, trọng tài Perera đã dành gần 8 phút trao đổi với tổ VAR trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Thẻ đỏ dành cho cầu thủ Hakim đã để lại không ít dấu hỏi sau trận trong đó có cả thắc mắc của huấn luyện viên trưởng U.23 Malaysia - ông Brad Maloney: “Tôi rất thất vọng với kết quả này. U.23 Malaysia khởi đầu khá tốt nhưng quả phạt đền cùng chiếc thẻ đỏ đã thay đổi mọi thứ. Tôi không biết vì sao mà Hakim lại bị thẻ đỏ. Chúng tôi sẽ phải xem lại video để tìm hiểu kỹ hơn”. Không những vậy, chính một bộ phận không nhỏ người hâm mộ Việt Nam cũng đặt câu hỏi liệu phạt đền đi kèm thẻ đỏ trực tiếp cho đội bạn có quá nặng tay hay không?

Có thể thấy cú ngoặt bóng qua người của Dụng Quang Nho rõ ràng đã bị cánh tay của Hairiey Hakim làm giảm đi tốc độ và sự vừa vặn, tạo điều kiện cho chiếc bóng áo vàng phía sau cắt bóng ra khỏi tầm dứt điểm của Quang Nho. Pha cản lại bằng tay của Hairiey Hakim là 1 ngoại lực tác động trực tiếp đến tình huống bóng, dẫn đến kết quả tình huống bị đổi khác hoàn toàn so với diễn biến tự nhiên. Giả sử nếu không có bộ phận phình to ra bất thường của cầu thủ Malaysia, có lẽ Quang Nho đã có cho mình vị trí dứt điểm tốt hơn với khả năng năng thành công rất cao.

Quan sát tình huống bằng mắt thường đã đành, trọng tài Perera người Sri Lanka phải mất nhiều phút hiệp 1 để nhờ sự hỗ trợ từ VAR để đưa ra quyết định chuẩn xác nhất. Theo luật được FIFA và ủy ban bóng đá quốc tế IFAB thông qua về các tình huống chạm tay trong vòng cấm quy định:

Một cầu thủ bị thổi phạt lỗi chạm tay khi và chỉ khi:





- Một là, cố tình chơi bóng bằng bàn tay hoặc cánh tay. Ví dụ: dùng tay đánh bóng.

- Hai là, phần tay/cánh tay chạm bóng làm cho cơ thể to ra một cách bất thường. Một cầu thủ bị xem là làm cho cơ thể to ra bất thường khi vị trí của cánh tay vung lên mà không phải là do trạng thái của pha di chuyển trước đó. Việc vung tay ra như vậy khiến cho cầu thủ có nguy cơ để bóng chạm tay và sẽ bị phạt.

Lỗi chạm tay dẫn đến phạt đền trong vòng cấm còn một điều kiện dẫn đến thẻ đỏ, chính là bản chất nghiêm trọng của lỗi này, làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu. Theo điều 12 của Luật bóng đá FIFA hiện hành, quy định về lỗi truất quyền thi đấu, một trong những hành vi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp bên cạnh hành vi bạo lực, xúc phạm hoặc lăng mạ là "để bóng chạm tay trong tình huống đối phương có cơ hội ghi bàn rõ ràng".

Đối với tình huống trong trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia, Dụng Quang Nho có cơ hội rất rõ ràng để ghi bàn, khi trước mặt chỉ còn khung thành và thủ môn. Vì vậy việc Hakim giơ tay làm nhịp xử lý của Quang Nho bị lỗi đã vi phạm nghiêm trọng lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm dẫn đến việc truy cản triển vọng bàn thắng của U.23 Việt Nam, vì vậy quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài Perera là hoàn toàn chính xác.

Quyết định của trọng tài Perera hoàn toàn căn cứ theo luật mà không hề mang yếu tố cảm tính hay thiên vị. U.23 Việt Nam đã giành được một chiến thắng thuyết phục, ấn tượng và xứng đáng.