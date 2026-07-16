Vì sao chỉ treo cái áo vào chỗ này, một khách phải bồi thường 600 triệu đồng?

Chỉ treo cái áo, phải bồi thường 600 triệu đồng

Tối 15.7, trao đổi với người viết, anh T. (hướng dẫn viên du lịch của đoàn có khách bị phạt 600 triệu đồng nói trên) xác nhận vụ việc. Cụ thể, vị khách này phải bồi thường vì treo áo lên đầu phun nước của hệ thống chữa cháy tự động gắn trên trần tại một khách sạn ở Thâm Quyến (Trung Quốc), khiến nước phun liên tục làm ngập phòng và nhiều tầng bên dưới.

Anh T. nói: "Vụ việc xảy ra hôm 10.7. Nước chảy từ phòng khách ở tầng 16 xuống gây hư hại nhiều phòng khác và khách phải bồi thường thiệt hại khoảng 600 triệu đồng".

Treo áo vào đầu phun chữa cháy, một khách du lịch phải bồi thường thiệt hại khoảng 600 triệu đồng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

12 năm theo nghề, đưa hàng trăm đoàn khách du lịch trong và ngoài nước, đây là lần đầu tiên đoàn anh T. gặp sự cố như vậy. Anh T. cho biết khoản tiền bồi thường trên là khách sạn tính tiền dọn dẹp, vệ sinh, mua trang thiết bị mới, thiệt hại những ngày không đón khách được...

Thói quen của nhiều người

Ngay khi clip được chia sẻ, không ít bạn trẻ giật mình bởi đây là thói quen của nhiều người khi đi du lịch, khi không khó bắt gặp tình trạng quần áo treo trên tay nắm cửa, điều hòa, thanh rèm cửa, đầu báo khói hay thậm chí là đầu phun chữa cháy. Nhiều người chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là một vật kim loại cố định trên trần, đủ chắc chắn để treo quần áo hoặc khăn tắm.

Là hướng dẫn viên dày dặn kinh nghiệm dẫn đoàn khách trong và ngoài nước, Võ Như Ngọc (34 tuổi), hướng dẫn viên Công ty TNHH du lịch và vận tải Minh Quân (đường Lê Duẩn, P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) cho rằng nhiều sự việc tương tự cũng đã xảy ra.

"Nhiều đoàn bị vậy rồi. Năm ngoái, tôi nhớ một khách bị phạt hơn 100 triệu đồng, trước đó cũng một khách bị phạt 80 triệu đồng vì thói quen này", Như Ngọc chia sẻ.

Ngọc cũng cho biết không dừng lại ở giải thích, cô thường chia sẻ những clip "người thật việc thật" vào các hội, nhóm của đoàn du lịch để mọi người trong đoàn thấy thực tế để rút kinh nghiệm và cẩn thận hơn.

Hướng dẫn viên Nguyễn Nhật Trung (41 tuổi, làm nghề hướng dẫn viên tự do tại khu vực miền Nam) vẫn còn hãi khi nhớ lại câu chuyện mới 10 ngày trước. Anh kể một vị khách đi du lịch ở Đà Lạt. Trong lúc chuẩn bị ủi đồ bằng bàn ủi hơi nước, khách treo áo vest ngay đầu phun chữa cháy, cũng may ngay lúc đó anh Trung vào điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh cho khách nên phát hiện kịp.

Hướng dẫn viên Nguyễn Nhật Trung khuyến cáo khách du lịch không treo quần áo lên đầu phun nước của hệ thống chữa cháy tự động, không nướng mực bằng bếp gas mini trong phòng... ẢNH: NVCC

"Khách nói tính treo bên tivi nhưng sợ hỏng tivi. Tôi chỉ cho khách vị trí treo đồ, đồng thời lưu ý thêm với khách rằng hỏng tivi của khách sạn cùng lắm chỉ đền cái tivi, nhưng treo lên đầu phun chữa cháy là đền tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, tuyệt đối không được dùng bếp gas mini nướng mực trong phòng", anh Trung kể.

Chia sẻ về vấn đề này, trung tá Lê Tấn Châu, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM, cho biết đầu phun chữa cháy tự động thường được lắp trên trần phòng nghỉ, hành lang và các khu vực công cộng trong khách sạn (đối với trường hợp công trình có yêu cầu phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động).

Trung tá Châu khuyến cáo đây là thiết bị rất quan trọng, có nhiệm vụ tự động phun nước khi phát hiện nhiệt độ cao do cháy, người dân tuyệt đối không treo quần áo hoặc bất kỳ vật dụng nào lên đầu phun chữa cháy. Vì hành động này có thể làm đầu phun bị hư hỏng hoặc vô tình kích hoạt hệ thống gây thiệt hại và ảnh hưởng đến hoạt động chung của khách sạn. Nghiêm trọng hơn, nếu đầu phun bị hỏng, hệ thống chữa cháy có thể không hoạt động hiệu quả khi xảy ra sự cố cháy.

Trung tá Châu cũng cho rằng người dân không tự ý tác động vào các thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại nơi lưu trú để bảo đảm an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh.



