Vì sao chùm ngây được ví như 'thịt bò của thực vật'?

Hàm lượng dinh dưỡng cao, giàu protein

Trong những năm gần đây, chùm ngây (moringa) thường được ví như “thịt bò của thực vật” - cách gọi nhằm nhấn mạnh giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt là hàm lượng protein và vi chất. Tại một số nước châu Á, nơi chùm ngây được sử dụng từ lâu trong ẩm thực và y học, loại rau này còn được gọi là “cây kỳ diệu” (miracle tree).

Lá chùm ngây không chỉ giàu vitamin A, C, E, canxi, sắt mà còn là nguồn cung cấp protein thực vật đáng kể. Đáng chú ý, chùm ngây chứa đầy đủ 9 axit amin thiết yếu, yếu tố thường thấy ở các nguồn protein động vật như thịt bò . Đây chính là lý do khiến loại rau này được so sánh với các thực phẩm giàu đạm từ động vật, theo The Times of India.

Không chỉ dừng lại ở protein, chùm ngây còn cung cấp nhiều khoáng chất quan trọng cho cơ thể. Một số phân tích dinh dưỡng cho thấy hàm lượng canxi, sắt và kali trong chùm ngây ở mức cao, góp phần hỗ trợ xương, cơ bắp và tuần hoàn máu.

Lá chùm ngây không chỉ giàu vitamin A, C, E, canxi, sắt mà còn là nguồn cung cấp protein thực vật đáng kể Ảnh: AI

Chuyên gia: Không chỉ là rau, mà là “đa vitamin tự nhiên”

Chuyên gia dinh dưỡng Lovneet Batra cho biết trên NDTV rằng chùm ngây là một trong những loại lá “giàu dinh dưỡng nhất” nhưng thường bị bỏ qua. Theo bà, loại thực phẩm này cung cấp đồng thời vitamin, khoáng chất và axit amin thiết yếu - những yếu tố giúp duy trì năng lượng, hỗ trợ cơ bắp và cân bằng hormone .

Trong khi đó, tiến sĩ Archana Batra, chuyên gia dinh dưỡng và giáo dục tiểu đường (Ấn Độ), cho biết chùm ngây không chỉ cung cấp protein mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa và hợp chất chống viêm. Những thành phần này giúp giảm stress oxy hóa, hỗ trợ tim mạch và cải thiện sức khỏe tổng thể .

Theo các chuyên gia, chính sự kết hợp giữa protein + vi chất + chất chống oxy hóa khiến chùm ngây trở nên đặc biệt, khác với nhiều loại rau thông thường.

So sánh với thịt bò: Giống ở giá trị dinh dưỡng

Thịt bò từ lâu được xem là nguồn protein chất lượng cao nhờ chứa đầy đủ axit amin thiết yếu và nhiều sắt. Chùm ngây dù là thực vật nhưng lại có điểm tương đồng quan trọng: cung cấp protein hoàn chỉnh và nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể.

Chùm ngây được đánh giá là nguồn protein thực vật tốt, đặc biệt phù hợp với người ăn chay hoặc những người muốn đa dạng hóa nguồn đạm trong khẩu phần ăn . Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng khả năng hấp thu protein từ thực vật có thể khác so với động vật, vì vậy cần kết hợp đa dạng thực phẩm để đạt hiệu quả tối ưu, theo The Indian Express.

Không thay thế hoàn toàn, nhưng là lựa chọn bổ sung lý tưởng

Dù được ví như “thịt bò của thực vật”, chùm ngây không hoàn toàn thay thế thịt bò mà đóng vai trò bổ sung dinh dưỡng. Trong bối cảnh nhiều người có xu hướng ăn uống lành mạnh hơn, chùm ngây trở thành lựa chọn phù hợp nhờ vừa giàu dưỡng chất, vừa dễ chế biến.

Từ góc nhìn dinh dưỡng hiện đại, việc kết hợp cả nguồn đạm động vật và thực vật sẽ mang lại lợi ích toàn diện hơn. Chùm ngây, với hồ sơ dinh dưỡng ấn tượng, vì vậy không chỉ là loại rau quen thuộc mà còn là “ứng viên” sáng giá trong nhóm thực phẩm giàu đạm tự nhiên, theo The Times of India.

Sở dĩ chùm ngây được ví như thịt bò không chỉ vì hàm lượng protein, mà còn nhờ sự đa dạng dưỡng chất hiếm thấy trong một loại rau.

Lưu ý khi sử dụng chùm ngây Dù giàu dinh dưỡng, chùm ngây không nên dùng tùy tiện. Tiêu thụ chùm ngây quá nhiều có thể gây rối loạn tiêu hóa như đầy bụng, tiêu chảy ở một số người nhạy cảm. Ngoài ra, nhiều khuyến nghị cho thấy phụ nữ mang thai nên thận trọng với một số bộ phận của cây chùm ngây (đặc biệt là rễ, vỏ) do có thể ảnh hưởng đến tử cung, theo The Times of India. Các chuyên gia cũng lưu ý không nên xem chùm ngây là “thần dược” thay thế thuốc điều trị. Để an toàn, nên sử dụng với lượng vừa phải, ưu tiên lá non, nấu chín kỹ và kết hợp đa dạng thực phẩm nhằm đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.



