Vì sao có những người trẻ gửi vị trí trực tiếp cho người khác trước khi ngủ?

Lo lắng về an toàn cá nhân khi sống một mình

Lê Minh Anh (27 tuổi, ngụ ở 254 DT743C, P.Tân Đông Hiệp, TP.HCM; trước đây là P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), cho biết có một thói quen mà cô thực hiện xuyên suốt 2 năm qua, đó là trước khi tắt đèn ngủ sẽ bật tính năng chia sẻ vị trí trực tiếp cho mẹ ở quê (P.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình; trước đây là TP.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình).

Lý do, theo Minh Anh: "Để cho mẹ yên tâm. Mẹ luôn lo lắng khi tôi ở trọ một mình". Hơn nữa, cô gái này kể: "Một lần bị người lạ gõ cửa phòng vào giờ khuya, khiến tôi sợ. Sự cố từng gặp khiến bản thân ám ảnh. Nên cứ gửi vị trí cho người thân, để họ biết tôi đang ở vị trí nào".

Có những người trẻ gửi vị trí trực tiếp cho người khác trước khi ngủ để bớt lo lắng hơn khi ở trọ một mình ẢNH: THANH NAM

Không chỉ Minh Anh, nhiều người trẻ, đặc biệt là phái nữ, khi thuê trọ ở những khu trọ đông đúc nhưng an ninh không ổn định cũng tìm cách "cắm chốt an toàn" từ xa.

Huỳnh Thụy Linh (26 tuổi, ngụ ở 74 đường 36, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước đây là P.Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết luôn có cảm giác bất an vì chọn sống một mình trong phòng trọ.

Linh kể: "Cảm giác bất an không chỉ đến từ nguy cơ trộm cướp. Mình còn lo sợ tai nạn cá nhân như: ngất xỉu, đột quỵ, hoặc gặp sự cố mà không ai hay biết. Với mình, trong những trường hợp đó, việc chia sẻ vị trí và thói quen liên lạc định kỳ trở thành "tín hiệu sinh tồn" quan trọng. Vì thế, cứ đều đặn hàng đêm, trước khi ngủ, sẽ gửi định vị cho nhóm chat gia đình trên Zalo".

Khi ở trọ, cần có những biện pháp để bảo vệ an toàn cá nhân ẢNH: THANH NAM

Theo chuyên gia đào tạo kỹ năng sinh tồn Đỗ Tiến Bảo, Công ty cổ phần S-Way Việt Nam (Hà Nội), việc chia sẻ định vị là một biện pháp đơn giản nhưng hữu ích, giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm nếu xảy ra sự cố. "Câu chuyện nhiều người trẻ gửi định vị cho người thân một cách thường xuyên thể hiện việc họ chủ động đề cao an toàn cá nhân", ông Bảo nói.

Tuy nhiên, theo ông Bảo, đó chỉ là một "lớp bảo vệ mềm", nên cần kết hợp với các biện pháp khác. "Khi ở trọ, cần thêm khóa chốt trong, khóa cửa sổ, camera trước cửa. Phải biết cách kết nối hàng xóm. Chẳng hạn có số điện thoại của ít nhất một người ở gần phòng trọ nhằm liên lạc khi cần. Nếu cảm thấy bất an, hãy tìm cách kiểm tra hoặc rời khỏi nơi ở. Ngoài ra, đừng quên thiết lập "mạng lưới khẩn cấp". Có thể chia sẻ địa chỉ nơi ở cho một nhóm 2-3 người thân quen, để khi trường hợp khẩn cấp xảy ra, họ có thể đến để giúp đỡ", ông Bảo khuyến nghị.

Không nên chia sẻ vị trí nơi trọ, số phòng... một cách công khai trên mạng xã hội ẢNH MINH HỌA: THANH NAM

Ngoài gửi vị trí trực tiếp, còn có những cách nào?

Ngoài việc gửi định vị cho người thân, bạn bè, không ít người trẻ còn áp dụng nhiều mẹo nhỏ giúp có thể yên tâm hơn khi sống một mình. Chẳng hạn, chị Lê Thu Loan (31 tuổi, ngụ ở 1A Phú Định, P.Phú Định, TP.HCM; trước đây là P.16, Q.8, TP.HCM), cho biết dù sống một mình nhưng thường để đôi dép nam phía trước cửa.

Chị Loan giải thích: "Tôi để như vậy vì muốn người ngoài tưởng trong phòng có đàn ông. Cách này có thể khiến hạn chế kẻ xấu dòm ngó".

Đào Thị Mỹ Hằng (24 tuổi, ngụ ở 453/44 Nguyễn Chí Thanh, P.Chợ Lớn, TP.HCM; trước đây là P.12, Q.5, TP.HCM), kể: "Phòng trọ tôi nằm phía trong cùng, hầu như không có người qua lại. Tôi lắp đèn cảm biến chuyển động. Khi có người lạ tìm đến thì đèn tự sáng. Tôi lắp nửa năm nay với hy vọng sẽ khiến người lạ chùn bước, đề phòng những sự cố có thể xảy ra, chẳng hạn như trộm cắp…".

Chuyên gia kỹ năng sống Huỳnh Thanh Tú, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, đưa ra lời khuyên: "Đừng bao giờ đăng công khai nơi ở, phòng trọ lên mạng xã hội, sẽ làm lộ địa chỉ cho kẻ xấu. Cần giữ liên lạc đều đặn với người thân, để họ có thể nhận ra ngay khi có những dấu hiệu bất thường. Chẳng hạn duy trì việc gọi cho người thân hàng ngày để trò chuyện. Luôn để điện thoại sạc đầy vào ban đêm. Đặt số khẩn cấp (113, 114, 115) ở màn hình chính. Quan trọng hơn nữa là cần tạo ra "vòng tròn an toàn", nghĩa là có mạng lưới người tin tưởng, từ bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm đến chủ nhà trọ. Việc xây dựng sự gắn kết nhỏ như vậy sẽ giúp bớt đơn độc hơn trong những tình huống nguy hiểm".