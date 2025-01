Vì sao có quy định trừ điểm nhưng tài xế vẫn bị tước giấy phép lái xe?

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168/2024 cùng có hiệu lực thi hành từ 1.1.2025, quy định về biện pháp trừ điểm giấy phép lái xe.

Đây là hình thức mới, được đánh giá là nhân văn, tạo điều kiện cho người vi phạm vẫn có thể tiếp tục điều khiển phương tiện, tránh ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Từ 1.1.2025, song song với hình thức trừ điểm, biện pháp xử phạt tước giấy phép lái xe vẫn được duy trì ẢNH: ĐỘC LẬP

Vi phạm nào sẽ bị trừ điểm?

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an), cho biết tùy theo tính chất, lái xe sẽ bị trừ tối thiểu 2 điểm và tối đa 10 điểm đối với mỗi hành vi vi phạm.

Theo đó, mức trừ 2 điểm áp dụng với một số lỗi như: điều khiển xe có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn mà không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn; chạy quá tốc độ từ 10 - 20 km/giờ; dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông…

Mức trừ 4 điểm áp dụng với một số lỗi như: dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; chạy quá tốc độ trên 20 - 35 km/giờ; không nhường đường cho xe ưu tiên; vi phạm nồng độ cồn vượt chưa vượt quá 0,25 mg/lít khí thở; điều khiển xe đi trên vỉa hè…

Mức trừ 6 điểm áp dụng với một số lỗi như: điều khiển xe chạy quá tốc độ trên 35 km/giờ; dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; gây tai nạn nhưng không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn…

Mức trừ 10 điểm áp dụng với một số lỗi như: vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,25 - 0,4 mg/lít khí thở; đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc…

Theo quy định, người có giấy phép lái xe bị trừ hết điểm sẽ không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Giấy phép lái xe sẽ được phục hồi đủ 12 điểm khi chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong 12 tháng kể từ ngày bị trừ điểm gần nhất.

Sau ít nhất 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, kết quả đạt thì được phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Đại diện Cục CSGT cho hay, tước giấy phép lái xe được áp dụng với các lỗi có tính chất nguy hiểm ẢNH: TUYẾN PHAN

Vì sao vẫn duy trì tước giấy phép lái xe?

Số liệu từ Cục CSGT cho thấy, chỉ trong 3 ngày đầu triển khai Nghị định 168/2024, lực lượng CSGT đường bộ đã xử lý hơn 37.600 trường hợp vi phạm, tước hơn 5.800 giấy phép lái xe.

Một số ý kiến thắc mắc vì sao đã có quy định về trừ điểm giấy phép lái xe mà vẫn còn nhiều người bị tước giấy phép lái xe như vậy?

Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho hay, đối với các hành vi có tính chất nguy hiểm, xâm phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cơ quan chức năng sẽ áp dụng hình thức tước ngay giấy phép lái xe mà không quy định việc trừ điểm. Điều này có khác biệt so với dự thảo trước đây, khi Bộ Công an từng đề xuất mức trừ 12 điểm.

Ông Nhật lấy ví dụ, cùng là vi phạm nồng độ cồn, nếu vi phạm ở ngưỡng thấp nhất hoặc ngưỡng thứ hai thì ngoài phạt tiền tài xế sẽ bị trừ lần lượt là 4 điểm và 10 điểm giấy phép lái xe. Nhưng nếu vi phạm ở ngưỡng cao nhất, tài xế sẽ bị tước giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng, không áp dụng quy định trừ điểm.

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, các cơ sở dữ liệu điện tử hiện đã liên thông, sẵn sàng cho việc trừ điểm giấy phép lái xe. Người dân có giấy phép lái xe cấp trước 1.7.2012 thì nên đổi sang giấy phép lái xe dạng PET, đồng thời tích hợp thông tin giấy phép lái xe lên ứng dụng VNeID để có thể theo dõi số điểm và tình trạng của giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, song song việc xử lý nghiêm vi phạm đối với tài xế, lãnh đạo Bộ Công an và Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng thực thi phải thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

"Cán bộ chiến sĩ thực thi nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và ngành công an", đại tá Nhật nhấn mạnh.