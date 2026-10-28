Vì sao concert mới của Hà Anh Tuấn giới hạn 2.000 khán giả?

Trong 5 năm trở lại đây, Hà Anh Tuấn và ê kíp liên tục tìm kiếm những không gian biểu diễn mang dấu ấn riêng. Từ Chân trời rực rỡ giữa không gian văn hóa Ninh Bình năm 2023, Sketch A Rose tại Nhà hát Esplanade (Singapore) và Nhà hát Opera Sydney (Úc) năm 2024, đến đêm diễn tại Dolby Theatre (Mỹ) năm 2025, mỗi điểm dừng đều góp phần tạo nên một trải nghiệm khác biệt cho khán giả.

Hà Anh Tuấn chọn kết nối với khán giả trong đêm nhạc thông qua một hình thức độc đáo Ảnh: NVCC

Với Hà Anh Tuấn và VietVision, địa điểm không chỉ là nơi tổ chức chương trình mà còn góp phần định hình tinh thần và trải nghiệm nghệ thuật. Tiếp nối hành trình ấy, nam ca sĩ lựa chọn Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (TP.HCM) làm nơi diễn ra buổi gặp gỡ khán giả, với quy mô khoảng 2.000 chỗ ngồi. Sự kiện âm nhạc này mở ra một cuộc hội ngộ giữa Hà Anh Tuấn và những người đã đồng hành cùng anh suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Có gì trong đêm nhạc mới của Hà Anh Tuấn?

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ sở hữu khán phòng chính với sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi cùng hệ thống sân khấu đa năng. Lựa chọn địa điểm này, Hà Anh Tuấn cùng các cộng sự mang đến một hình thức gặp gỡ khác biệt: một sự kiện với số lượng khán giả giới hạn, đặt trải nghiệm của từng người tham dự vào trọng tâm của chương trình.

Với quy mô giới hạn, chương trình hướng đến sự gần gũi giữa Hà Anh Tuấn và những khán giả đã đồng hành cùng anh qua nhiều chặng đường âm nhạc. Tên gọi Friends Meeting cũng là một cách chơi chữ đầy chủ ý: không đơn thuần là fan meeting, mà là cuộc gặp gỡ giữa nam ca sĩ và những người bạn. Đặc biệt, họ cũng sẽ tham gia lựa chọn những ca khúc trong chương trình, từ đó cùng giọng ca 8X mở ra hành trình âm nhạc theo một cách hoàn toàn mới.

Những hình ảnh đầu tiên của dự án được nam ca sĩ hé lộ Ảnh: NVCC

Khán giả chọn ca khúc biểu diễn

Hướng đến cột mốc 20 năm âm nhạc, hoạt động bình chọn trên page We Love Hà Anh Tuấn đang ghi nhận những ca khúc được yêu thích. Bảng xếp hạng trở thành một lát cắt thú vị về hành trình của nam ca sĩ qua lựa chọn của chính khán giả – từ đó đưa tiếng nói của khán giả trở thành một phần trong trải nghiệm âm nhạc của đêm diễn.

Theo bảng xếp hạng hiện tại, top 5 ca khúc nhận được nhiều lượt bình chọn nhất gồm Ru em từng ngón xuân nồng (2.224 lượt bình chọn), Em (650 lượt bình chọn), Hoa hồng (617 lượt bình chọn), Vẹn nguyên (538 lượt bình chọn) và Xuân thì (518 lượt bình chọn).

Bảng xếp hạng hiện tại chưa phải danh sách tiết mục chính thức, nhưng là dấu ấn đầu tiên từ sự tham gia của khán giả vào quá trình lựa chọn âm nhạc cho đêm diễn, hứa hẹn trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình âm nhạc mới giữa Hà Anh Tuấn và những người bạn đã đồng hành cùng anh.

Một trong những điều khiến khán giả mong chờ mỗi lần gặp gỡ Hà Anh Tuấn là những lời hẹn mới về chặng đường tiếp theo của nam ca sĩ. Trong đêm The Rose đầu năm 2026, anh từng nhắc đến một cuộc hẹn tại “vùng đất mới”, để lại nhiều tò mò. Giờ đây, khi đêm nhạc được tổ chức tại Rạp xiếc Phú Thọ, lời hẹn ấy một lần nữa được nhắc lại. Liệu đây chính là “vùng đất mới” anh từng gợi mở, hay vẫn còn một bất ngờ khác?