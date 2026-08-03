Vì sao đậu nành được xứng danh ‘hạt vàng tự nhiên’?

Từ hạt đậu nhỏ bé đến giá trị được khoa học ghi nhận

Các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường và béo phì đang ngày càng trở thành thách thức đối với sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh đó, dinh dưỡng ngày càng được xem là một trong những nền tảng của chăm sóc sức khỏe chủ động. Thay vì chỉ quan tâm đến lượng calo hay cảm giác no sau bữa ăn, xu hướng dinh dưỡng hiện đại hướng đến chất lượng của từng nhóm dưỡng chất được lựa chọn trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Nhiều tổ chức y tế khuyến nghị tăng cường thực phẩm nguồn gốc thực vật như một phần của chế độ ăn cân bằng. Trong đó, đậu nành nổi bật nhờ ba nhóm dưỡng chất tự nhiên có giá trị: đạm tự nhiên chất lượng cao, chất xơ tự nhiên và Omega 3-6-9 tự nhiên.

Đậu nành từ lâu đã hiện diện trong bữa ăn của người Việt và ngày càng được khoa học đánh giá cao nhờ giàu dưỡng chất lành

Bộ ba dưỡng chất lành làm nên giá trị của "hạt vàng tự nhiên"

Giàu đạm tự nhiên - Thêm giàu sức khỏe

Điều làm nên giá trị khác biệt của đậu nành trước hết là nguồn đạm tự nhiên chất lượng cao. Theo chỉ số PDCAAS (Protein Digestibility-Corrected Amino Acid Score) - phương pháp đánh giá chất lượng đạm được FAO/WHO khuyến nghị sử dụng - đạm đậu nành đạt điểm tối đa 1,0. Điều này cho thấy đạm đậu nành vừa cung cấp đầy đủ 9 axit amin thiết yếu, vừa có khả năng tiêu hóa và hấp thu hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

Theo tiến sĩ Mark Messina - Giám đốc Nghiên cứu dinh dưỡng đậu nành thuộc Viện Dinh dưỡng đậu nành toàn cầu (Mỹ), bất kể đánh giá theo PDCAAS hay phương pháp mới hơn là DIAAS, đạm đậu nành vẫn được ghi nhận là nguồn đạm chất lượng cao.

Cùng với xu hướng dinh dưỡng hiện đại, nhiều nghiên cứu tập trung làm rõ vai trò của thực phẩm nguồn gốc thực vật trong việc xây dựng chế độ ăn hợp lý

Giàu chất xơ tự nhiên - Thêm giàu sắc vóc

Không chỉ giàu đạm, đậu nành còn cung cấp lượng chất xơ tự nhiên có giá trị đối với hệ tiêu hóa. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 100 g hạt đậu nành khô chứa khoảng 9 - 10 g chất xơ.

Nhiều tài liệu nghiên cứu khoa học cho thấy một phần chất xơ và oligosaccharide tự nhiên trong đậu nành hoạt động như prebiotic - nguồn dinh dưỡng chọn lọc cho lợi khuẩn đường ruột. Khi được hệ vi sinh sử dụng, các thành phần này góp phần duy trì sự đa dạng của hệ vi sinh, hỗ trợ sức khỏe đường ruột và tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể.

Giàu Omega 3-6-9 tự nhiên - Thêm giàu phong độ và yêu thương

Một thành phần đáng chú ý khác của đậu nành là các axit béo không bão hòa như Omega 3-6-9 tự nhiên. Khác với chất béo bão hòa, nhóm chất béo này được khuyến khích bổ sung trong chế độ ăn lành mạnh nhờ vai trò hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Chính vì vậy, nhiều hướng dẫn dinh dưỡng hiện nay khuyến nghị ưu tiên các thực phẩm giàu chất béo không bão hòa để thay thế chất béo bão hòa trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Có thể thấy, chính sự kết hợp đặc biệt của bộ 3 dưỡng chất đã góp phần tạo nên nền tảng dinh dưỡng toàn diện cho đậu nành - "hạt vàng tự nhiên", đồng thời giúp đậu nành vượt qua hình ảnh của một loại cây dân dã để trở thành thực phẩm được giới khoa học và các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao.

Sự kết hợp đồng thời của đạm thực vật chất lượng cao, chất xơ và Qmega 3-6-9 tự nhiên trong cùng một loại hạt tạo nên giá trị dinh dưỡng nổi bật của đậu nành

Đậu nành thôi, mà "hạt vàng tự nhiên", giàu dưỡng chất lành

Khi dinh dưỡng trở thành nền tảng của chăm sóc sức khỏe chủ động, đậu nành ngày càng khẳng định vị thế của một "hạt vàng tự nhiên". Sự hội tụ của đạm tự nhiên chất lượng cao, chất xơ tự nhiên và Omega 3-6-9 tự nhiên đã giúp hạt đậu nhỏ bé trở thành lựa chọn phù hợp với xu hướng dinh dưỡng hiện đại.

Từ 100% đậu nành tự nhiên chọn lọc, không biến đổi gen, Fami phát triển hệ sản phẩm đa dạng nhằm mang nguồn dưỡng chất lành từ đậu nành đến nhiều nhóm người tiêu dùng. Fami Nguyên Chất mang nguồn đạm lành cho sức khỏe; Fami Green Soy mang trọn dưỡng chất lành; Fami Canxi và Fami Canxi Plus bổ sung canxi và glucosamine cung cấp thêm dưỡng chất cho xương và khớp mỗi ngày; Fami Go kết hợp đậu nành cùng các loại hạt nội địa khác, tiếp thêm dưỡng chất cho khởi đầu ngày mới.

Dưỡng chất lành từ đậu nành góp phần vun đắp cuộc sống "giàu tự nhiên", thêm giàu cuộc sống

Một hạt đậu nhỏ bé không thể thay đổi sức khỏe chỉ sau một ngày. Nhưng khi trở thành lựa chọn mỗi ngày, những dưỡng chất lành tự nhiên trong đậu nành có thể góp phần tạo nên một cuộc sống khỏe mạnh hơn. Có lẽ đó cũng là lý do ngày càng nhiều người gọi đậu nành là "hạt vàng tự nhiên". Khởi đầu từ niềm tin ấy, Fami lựa chọn đồng hành cùng đậu nành để mang những giá trị tự nhiên đến gần hơn với bữa ăn hằng ngày của người Việt, góp phần vun đắp một cuộc sống thêm giàu sức khỏe, giàu sắc vóc, giàu phong độ và giàu yêu thương.