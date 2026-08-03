Vì sao đi du lịch thường bị tiêu chảy?

Theo TS-BS Nguyễn Thị Thanh Bình - Phòng khám Nhi đồng 315, Chi nhánh 168 Bà Triệu, thành phố Huế, nguyên nhân chủ yếu được cho là do thực hành vệ sinh chưa đảm bảo tại các cơ sở ăn uống địa phương cũng như hạn chế của hệ thống vệ sinh môi trường và khả năng cung cấp nước sạch chứ không phải đơn thuần do hiện tượng "lạ nước lạ cái". Vì vậy, lựa chọn thực phẩm an toàn, sử dụng nước sạch và thực hiện tốt vệ sinh cá nhân vẫn là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất.

"Lạ nước lạ cái" là cách gọi dân gian mô tả tình trạng trẻ dễ bị rối loạn tiêu hóa khi thay đổi môi trường sống. Thực tế, hiện tượng này liên quan đến nhiều yếu tố như: tiếp xúc với các chủng vi khuẩn và vi rút khác với môi trường sống hằng ngày; thay đổi nguồn nước, thực phẩm, gia vị và cách chế biến; thay đổi giờ giấc sinh hoạt, thiếu ngủ hoặc mệt mỏi khi di chuyển nhiều; hệ miễn dịch và hệ vi sinh đường ruột của trẻ còn chưa hoàn thiện, đặc biệt ở trẻ nhỏ

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Những yếu tố môi trường ảnh hưởng thế nào đến hệ tiêu hóa của trẻ?

Hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ còn non nớt nên dễ bị tác động bởi môi trường như thời tiết, độ ẩm, nguồn nước, thực phẩm… Thời tiết nóng làm thực phẩm nhanh hỏng hơn, vi khuẩn phát triển mạnh, trẻ dễ mất nước nếu bị nôn hoặc tiêu chảy. Độ ẩm cao cũng tạo điều kiện cho vi khuẩn nấm mốc phát triển, tăng nguy cơ ô nhiễm thực phẩm.

TS-BS Nguyễn Thị Thanh Bình cho biết nguồn nước không đảm bảo vệ sinh có thể chứa vi khuẩn như E.coli, Salmonella, vi rút hoặc ký sinh trùng là nguyên nhân phổ biến gây tiêu chảy du lịch. Bên cạnh đó, một số thực phẩm có nguy cơ gây tiêu chảy hay rối loạn tiêu hóa như: hải sản sống, thịt chưa nấu chín, rau sống, đá viên từ nguồn nước không đảm bảo vệ sinh, thức ăn để lâu ở nhiệt độ phòng hay thời tiết nóng

WHO và CDC khuyến cáo trẻ chỉ nên sử dụng thực phẩm được nấu chín kỹ, ăn ngay sau khi chế biến và uống nước an toàn để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

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Trong trường hợp không thuận tiện pha sữa bằng nước nóng, phụ huynh có thể thay thế bằng loại nước uống nào để đảm bảo an toàn cho trẻ?

Theo FDA, khi pha sữa công thức cho trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ dưới 2 tháng tuổi, trẻ sinh non hoặc trẻ suy giảm miễn dịch, nên sử dụng nước đã đun sôi và để nguội xuống khoảng 70oC để pha nhằm giảm nguy cơ nhiễm vi khuẩn (ví dụ như: Cronobacter) có thể tồn tại trong sữa bột. Nếu buộc phải sử dụng nước đóng chai, chỉ nên dùng trong trường hợp không thể đun nước và cần lựa chọn sản phẩm đạt tiêu chuẩn nước uống đóng chai.

TS-BS Nguyễn Thị Thanh Bình - Phòng khám Nhi đồng 315, Chi nhánh 168 Bà Triệu, Thành phố Huế khuyến cáo trong một số trường hợp khi đi du lịch, nếu không có nước nóng để pha sữa cho trẻ, quý phụ huynh có thể lựa chọn một số loại nước sau để pha sữa cho con, theo thứ tự ưu tiên:

Nước sạch đã đun sôi và để nguội đến khoảng 70 o C khi pha sữa.

C khi pha sữa. Nếu không thể đun nước, có thể sử dụng nước uống đóng chai có nguồn tin cậy, còn nguyên niêm phong, đạt tiêu chuẩn nước uống và nên pha sữa ngay trước khi cho trẻ bú.

Trong trường hợp chỉ có nước đóng chai đã được tiệt trùng hoặc nước đóng chai ít fluor, có thể sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất và dùng ngay sau khi pha.

Phụ huynh không nên sử dụng nước giếng chưa xử lý, nước suối tự nhiên, nước lọc không rõ nguồn gốc, nước lấy trực tiếp tại vòi nơi lưu trú nếu chưa được xác nhận an toàn.

Ba mẹ nên chủ động bảo vệ con bằng quy tắc “3 SẠCH - ăn uống sạch, môi trường sống sạch, bàn tay sạch” trong sinh hoạt hằng ngày. Nếu trẻ xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ, ba mẹ nên đưa con đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời

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