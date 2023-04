Vì sao điểm check-in 'Hồng Kông ở Đà Lạt' bị che chắn bằng khung sắt?

Cầu thang chợ Đà Lạt thực chất là cây cầu dài khoảng 60m và cao cách mặt đường khoảng 15m nối từ Khu Hòa Bình đến khu chợ lầu - chợ Đà Lạt. Trên cầu này, phía gần sát khu chợ lầu có 1 đoạn khoảng 12m có góc nhìn ra phía xa và bên dưới "ăn ảnh", rất đẹp.

Từ thành lan can này, nhìn ra xa là các công trình cao thấp nhấp nhô và ngay dưới cầu là 2 dãy nhà, hàng quán với cảnh bán buôn tấp nập ở chợ. Chính nét đặc biệt này mà lâu nay du khách (chủ yếu giới trẻ) ví von là "Hồng Kông ở Đà Lạt" nên thường đến check in "sống ảo". Các bức ảnh chụp tại vị trí này thu hút nhiều quan tâm trên các trang mạng xã hội.

Công trình bồn hoa 2 bên lan can cầu thang chợ Đà Lạt GIA BÌNH

Khung sắt che chắn ở vị trí du khách chụp hình nhiều nhất B.N





Các bạn trẻ vẫn tiếp tục đến nơi này chụp ảnh, dù vị trí không còn "ảo" như trước khi có khung sắt, bồn hoa GIA BÌNH

Để tìm hiểu rõ thực hư thông tin trên, chúng tôi đã tới tận nơi. Theo quan sát, trên thành 2 bên lan can cầu đã được lắp đặt ống sắt dài (đoạn 12m sát chợ lầu có lắp thêm khung sắt nhỏ cao hơn 1m, cách lan can cầu khoảng 40cm) với những bồn hoa mini trồng tùng cảnh và hoa ngũ sắc màu tím...

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Thiện, Trưởng Ban quản lý chợ Đà Lạt, cho hay đây là công trình hành lang hoa và cây xanh được Ban chấp hành công đoàn cơ sở chợ Đà Lạt đăng ký với TP thực hiện nhằm chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, cũng như chào mừng đại hội Liên đoàn lao động TP.Đà Lạt nhiệm kỳ 2023 - 2028. Công trình do các đoàn viên công đoàn cùng một số tiểu thương chợ Đà Lạt đóng góp kinh phí và thi công hoàn thành vào ngày 13.4.

Du khách vẫn tìm đến nơi này chụp ảnh GIA BÌNH

"Công trình nhằm mục đích tạo không gian xanh, đẹp, tạo cảm giác mát mẻ nhưng cũng đồng thời bảo vệ hệ thống ống dẫn nước của chợ và đường điện ngay dưới lan can cầu. Bởi hằng ngày có cả vài trăm lượt người đến chụp hình giẫm đạp lên đường ống có thể gây hư hỏng, mất an toàn. Đặc biệt, lan can cầu rất thấp nhưng cách mặt đất đến 15m, nhiều người đến chụp hình, đùa giỡn xô đẩy nhau, thậm chí trèo lên cả lan can để có góc check-in 'độc' sẽ rất nguy hiểm, không đảm bảo an toàn...", ông Thiện giải thích.

Nhiều du khách tập trung chụp hình ở lan can cầu đi bộ vào ban đêm (lúc chưa có công trình bồn hoa) M.T

Cũng theo ông Thiện, đoạn 12m (góc check-in toàn cảnh) có lắp thêm khung sắt (cách lan can 40cm) đơn giản nhưng chắc chắn, trang trí hài hòa với lan can nhằm bảo vệ đường ống nước, đường điện phía dưới và bồn hoa như vậy nên không ảnh hưởng đến việc chụp hình của du khách.





Thêm một điểm chụp ảnh đẹp là thêm những cơ hội quảng bá cho điểm đến M.T