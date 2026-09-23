Vì sao Điện lực TP.HCM buộc tạm ngưng cung cấp điện tại các trung tâm dữ liệu?

Nợ tiền điện quá hạn 11,35 tỉ đồng

Theo EVNHCMC, trong thời gian qua, một số doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM có trung tâm dữ liệu không đồng thuận với việc Tổng công ty áp dụng giá bán lẻ điện cho mục đích kinh doanh đối với các trung tâm dữ liệu, dẫn đến vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền điện kéo dài, buộc đơn vị phải tạm ngưng cấp điện.

Cụ thể, EVNHCMC đã áp dụng giá bán lẻ điện cho mục đích kinh doanh của các doanh nghiệp có "Cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung" theo quy định tại khoản 19 điều 11; "Các tổng đài, mạng truyền dẫn, trạm thu, phát sóng thuộc các đơn vị viễn thông, đơn vị truyền hình" quy định tại khoản 9 điều 7 Thông tư số 60/2025 của Bộ Công thương.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp có trung tâm dữ liệu không đồng thuận với việc áp giá bán lẻ điện theo quy định tại Thông tư 60, mà đề nghị áp dụng giá bán điện cho sản xuất theo hướng dẫn tại Văn bản 2818 ngày 22.4.2026 của Bộ Công thương đối với hệ thống kỹ thuật của trung tâm dữ liệu trong trường hợp không thỏa thuận được tỷ lệ giá điện đối với các trung tâm dữ liệu vừa sử dụng vừa cung cấp dịch vụ khách hàng.

Đầu năm 2026, làm việc với EVNHCMC, Kiểm toán Nhà nước cũng đã yêu cầu Tổng công ty áp dụng đầy đủ giá bán lẻ điện cho mục đích kinh doanh đối với các "Cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung" theo đúng quy định tại Thông tư 60 của Bộ Công thương. Kiểm toán Nhà nước cũng khẳng định: "Văn bản số 2818 của Bộ Công thương chỉ là văn bản cá biệt, có tính chất hướng dẫn, không phải văn bản quy phạm pháp luật, do đó không thể thay thế cho quy định tại Thông tư số 60/2025/TT-BCT".Ngoài ra, theo Kiểm toán Nhà nước, nếu chấp nhận văn bản số 2818 làm căn cứ áp giá thay cho Thông tư số 60 thì sẽ khuyến khích bên sử dụng điện không muốn thỏa thuận theo tỷ lệ điện năng sử dụng cho từng mục đích để được hưởng giá điện sản xuất, tạo ra sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp và làm giảm hiệu lực của Thông tư 60.

Trên cơ sở đó, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu đơn vị truy thu tiền điện chênh lệch từ thời điểm Thông tư số 60 có hiệu lực, đến thời điểm áp dụng giá điện đúng quy định đối với các khách hàng liên quan.

EVNHCMC cho biết, tính tới ngày 16.9, các doanh nghiệp đã nợ tiền điện của Tổng công ty lên đến 11,35 tỉ đồng, gây khó khăn cho công tác vận hành điện ẢNH: NHẬT THỊNH

Để thực hiện đúng quy định của pháp luật và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, EVNHCMC đã trực tiếp làm việc nhiều lần với các doanh nghiệp có trung tâm dữ liệu để áp giá bán lẻ điện cho mục đích kinh doanh theo đúng quy định tại Thông tư số 60 của Bộ Công thương và đề nghị truy thu tiền điện chênh lệch. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này đều không hợp tác, tự ý thanh toán theo mức giá điện tự tính của doanh nghiệp đưa ra (giá sản xuất), không đúng số tiền ghi trên hóa đơn giá kinh doanh dịch vụ mà EVNHCMC đã phát hành.

"Đây là hành vi không thanh toán đủ tiền điện theo thỏa thuận hợp đồng mua bán điện. Như vậy, khách hàng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán tiền điện theo khoản 4 điều 48 luật Điện lực số 61/2024/QH15. Tính tới ngày 16.9.2026, các doanh nghiệp đã nợ tiền điện của EVNHCMC lên đến 11,35 tỉ đồng. Điều này gây khó khăn cho EVNHCMC trong công tác vận hành hệ thống điện, ảnh hưởng đến nguồn thu của ngân sách nhà nước", thông cáo báo chí của EVNHCMC nêu.

Làm đúng luật Điện lực và kiến nghị sớm sửa đổi Thông tư 60

Từ đó, EVNHCMC cho biết tiếp tục yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán tiền điện theo đúng quy định và hóa đơn đã phát hành. Với các trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán dù đã được thông báo theo trình tự quy định, các công ty điện lực thuộc EVNHCMC sẽ tạm ngừng, giảm mức cung cấp điện đối với các doanh nghiệp có trung tâm dữ liệu vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền điện. Việc ngừng, giảm mức cung cấp điện này được EVNHCMC áp dụng tại quy định ở khoản 4 điều 48 và điểm c khoản 2 điều 49 luật Điện lực số 61.

EVNHCMC cho biết nhận thức được tầm quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu. Vì vậy trong thời gian qua, Tổng công ty đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp có trung tâm dữ liệu nợ tiền điện được tiếp tục cung cấp điện, mặc dù đã nợ tiền điện kéo dài, vi phạm luật Điện lực, gây khó khăn cho hoạt động của EVNHCMC. Đồng thời, Tổng công ty đã chủ động báo cáo Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và UBND TP.HCM để hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc. Kiến nghị sớm sửa đổi, bổ sung Thông tư số 60 nhằm có cơ sở áp giá rõ ràng, thống nhất, vừa bảo đảm đúng quy định của pháp luật cho các bên thực hiện hợp đồng mua bán điện. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, bảo đảm cung cấp điện ổn định cho hạ tầng số.

Ngoài ra, theo Tổng công ty, vấn đề xác định tỷ lệ điện năng theo từng mục đích sử dụng theo quy định tại Thông tư 60 không chỉ phát sinh tại trung tâm dữ liệu mà còn có thể gặp tại cơ sở lưu trú du lịch, trạm sạc xe điện và các khách hàng kinh doanh đa ngành nghề, đa mục đích sử dụng chung hệ thống điện.

Trong nhiều trường hợp, hệ thống điện hiện hữu không thể hoặc khó tách riêng đo đếm cho từng mục đích, dẫn đến khó xác định tỷ lệ áp dụng từng loại giá một cách chính xác, khách quan; đồng thời có thể phát sinh bất đồng giữa bên mua và bên bán điện. Do đó, EVNHCMC kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành hướng dẫn thống nhất, làm cơ sở giải quyết dứt điểm vướng mắc tương tự trên phạm vi toàn thành phố trong thời gian tới.



