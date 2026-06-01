Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Vì sao điện thoại Android hiện biểu tượng chữ N ở góc màn hình?

Kiến Văn
Kiến Văn
01/06/2026 16:55 GMT+7

Nếu thấy biểu tượng chữ N xuất hiện trên thanh trạng thái Android, người dùng không cần lo lắng bởi đây là dấu hiệu cho thấy một tính năng kết nối quen thuộc đang hoạt động.

Việc làm quen với smartphone có thể là một thách thức, đặc biệt là với hàng loạt biểu tượng và ký hiệu trên màn hình. Một trong những biểu tượng gây nhầm lẫn nhất là hình chữ "N" xuất hiện trên thanh trạng thái của điện thoại Android. Đây là biểu tượng đại diện cho công nghệ giao tiếp trường gần (NFC), vốn cho phép người dùng thực hiện các giao dịch thanh toán và kết nối thiết bị một cách nhanh chóng.

Vì sao điện thoại Android hiện biểu tượng chữ N ở góc màn hình? - Ảnh 1.

Người dùng hãy yên tâm khi điện thoại Android bỗng xuất hiện biểu tượng N

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SLASHGEAR

Khi biểu tượng chữ "N" hiển thị trên thanh trạng thái, có nghĩa tính năng NFC đang được bật. NFC cho phép người dùng thanh toán hàng hóa qua các ứng dụng như Google Wallet hoặc Samsung Wallet bằng cách chạm điện thoại vào thiết bị thanh toán. Ngoài ra, NFC cũng được sử dụng trong việc thanh toán vé tàu xe hoặc vào các sự kiện như hòa nhạc và thể thao.

Vai trò của NFC trên điện thoại Android

Tính năng NFC không chỉ giúp người dùng thanh toán mà còn mang lại sự an toàn hơn so với việc sử dụng thẻ tín dụng thông thường, vì thông tin thẻ không được tiết lộ trong quá trình giao dịch. Hơn nữa, NFC còn có thể kết nối với các thiết bị như loa Bluetooth hoặc kích hoạt các quy trình thông minh trong nhà.

Tuy nhiên, nếu không sử dụng NFC và muốn xóa biểu tượng này khỏi thanh trạng thái để tiết kiệm pin, người dùng có thể thực hiện một cách dễ dàng. Trên hầu hết điện thoại Android, người dùng chỉ cần truy cập bảng cài đặt nhanh và tìm nút bật/tắt cho NFC. Nếu không thấy, người dùng có thể vào ứng dụng Settings, chọn mục Connections (đối với Samsung Galaxy) hoặc Connected Devices (đối với Google Pixel) hay các thiết bị tương tự để tắt tính năng này.

Việc tắt NFC không chỉ giúp người dùng giải phóng không gian trên màn hình mà còn giúp tiết kiệm pin cho điện thoại. Hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng của thiết bị nếu cảm thấy gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cài đặt này.

Tin liên quan

Vì sao không nên để điện thoại Android hết pin quá lâu?

Vì sao không nên để điện thoại Android hết pin quá lâu?

Việc để điện thoại Android hết sạch pin trong thời gian dài có thể khiến người dùng gặp khó khăn trong việc khắc phục sự cố.

Khám phá thêm chủ đề

điện thoại Android biểu tượng NFC smartphone thanh toán di động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận