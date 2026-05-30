Vì sao không nên để điện thoại Android hết pin quá lâu?

Theo SlashGear, mặc dù việc pin để hết quá lâu mà không được sạc vẫn có thể hồi sinh pin, nhưng điều này phụ thuộc vào tình trạng của pin. Lý do chính đến từ pin lithium-ion, vốn phổ biến trong điện thoại Android nói riêng và nhiều thiết bị điện tử nói chung.

Người dùng điện thoại Android nên lưu ý khi bảo quản điện thoại trong thời gian dài ẢNH: REUTERS

Mặc dù có thể sạc lại nhưng chỉ được sử dụng từ vài trăm đến 1.000 lần trước khi hỏng, tuy nhiên khi pin lithium-ion hết điện quá lâu, nó có thể bị phồng lên và gây hư hỏng. Pin lithium-ion được cấu tạo từ các thành phần như cực dương, cực âm và chất điện giải, nhưng các phản ứng hóa học bên trong có thể dẫn đến sự tích tụ khí và phồng lên. Nguyên nhân có thể do sạc quá mức, sự cố điện áp hoặc nhiệt độ không phù hợp.

Hư hỏng cũng có thể xảy ra nếu thiết bị vẫn đang sạc sau khi hoàn tất chu kỳ sạc hoặc khi được bảo quản ở nhiệt độ quá cao hay quá thấp. Các chuyên gia cho biết, tần suất và tỷ lệ sạc pin sẽ ảnh hưởng đến độ bền của pin, việc phục hồi pin sẽ trở nên khó khăn hơn nếu pin bị xả hoàn toàn trong thời gian dài.

Cách bảo vệ pin điện thoại Android đúng cách

Để bảo vệ pin, hãy rút sạc khi pin đạt 100% và bảo quản điện thoại ở nhiệt độ từ 0°C đến 35°C. Nếu điện thoại Android không sạc được, có thể pin đã hỏng hoặc cáp USB hay cổng sạc gặp sự cố. Trong trường hợp pin bị phồng, cách tốt nhất là tái chế pin. Nếu pin vẫn còn đủ dung lượng và không bị phồng, người dùng có thể kiểm tra tình trạng pin trong cài đặt thiết bị.

Nếu điện thoại Android không được sử dụng trong thời gian dài, hãy sạc pin vài tháng một lần để tránh pin yếu đi. Nếu mọi cách đều không hiệu quả, việc khôi phục một thiết bị Android đã chết pin có thể cần đến sự trợ giúp từ trung tâm bảo hành. Một lựa chọn khác là thay thế pin cũ bằng pin mới để tiết kiệm chi phí mua thiết bị mới.

Trong trường hợp cần bảo vệ tuổi thọ pin, tốt hơn hết người dùng hãy tắt máy định kỳ và rút sạc khi pin còn khoảng 80%. Tránh để pin cạn kiệt hoàn toàn và hãy cắm sạc khi pin còn khoảng 20%.