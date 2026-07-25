Vì sao điện thoại IP68 vẫn hỏng khi rơi xuống nước?

Mặc dù nhiều mẫu điện thoại hiện nay được quảng cáo với chỉ số bảo vệ chống xâm nhập cao (IP), tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc chúng có thể chịu được nước trong mọi tình huống.

Về lý thuyết, một chiếc điện thoại đạt chuẩn IP68 có thể ngâm hoàn toàn trong nước. Tuy nhiên, hệ thống xếp hạng IP có nhiều yếu tố kỹ thuật cần xem xét để xác định độ bền thực sự của thiết bị. Quan trọng hơn, hầu hết các chế độ bảo hành điện thoại không bao gồm hư hỏng do nước.

Đừng quá tin chuẩn IP68 trên smartphone nếu không muốn phải thay máy sớm ẢNH: KHẢI MINH

Để hiểu rõ hơn về khả năng chống nước của điện thoại, cần nắm rõ cách thức hoạt động của chỉ số bảo vệ chống xâm nhập (IP). Được phát triển bởi Ủy ban Kỹ thuật Điện quốc tế (IEC), con số đầu tiên trong xếp hạng IP (như IP68) thể hiện khả năng chống lại các vật chất rắn như bụi, trong khi con số thứ hai thể hiện khả năng chống nước. Khả năng chịu nước của mỗi chỉ số rất cụ thể.

Nếu xếp hạng có chữ "X" ở vị trí đầu tiên, có nghĩa là khả năng chống bụi chưa được kiểm tra. Ví dụ, IPX7 cho phép điện thoại chịu được nước ở độ sâu 1 mét trong tối đa 30 phút, trong khi IPX8 có thể chịu được nước ở độ sâu hơn 1 mét, nhưng thông số cụ thể phụ thuộc vào từng nhà sản xuất. Một số mẫu iPhone mới có thể chịu được nước ở độ sâu 6 mét trong 30 phút, trong khi các mẫu cũ hơn có thể chịu được từ 2 đến 4 mét.

Điện thoại IP68 không phải 'bất tử' dưới nước

Vấn đề là những tuyên bố về khả năng chống nước này không được thiết kế cho điều kiện sử dụng thực tế. Khi thử nghiệm, điện thoại được ngâm trong nước sạch, không nóng, không mặn và không chứa tạp chất. Bất kỳ va chạm nào cũng có thể làm giảm khả năng chống nước của thiết bị. Hơn nữa, tiêu chuẩn IP68 phụ thuộc vào từng nhà sản xuất, có thể chỉ đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt được xếp hạng.

Ngay cả khi người dùng nghĩ rằng nâng cấp lên thiết bị đạt chuẩn IP69 sẽ giải quyết vấn đề, điều đó cũng không đúng. Mặc dù IP69 cho biết điện thoại có thể chịu được tia nước áp suất cao, nhưng không có khả năng chống ngâm nước hoàn toàn. Do đó, để bảo vệ những chiếc smartphone quý giá, tốt nhất là tránh tiếp xúc với nước, bất kể chuẩn IP là gì.