Điện thoại đã đến 'ngày hết hạn' có còn an toàn để tiếp tục sử dụng?

Người mua điện thoại mới nên chuẩn bị cho ít nhất một bản cập nhật lớn hệ điều hành sẽ đến với thiết bị của mình, như từ iOS 18 lên iOS 26 hoặc Android 15 lên Android 16. Những bản cập nhật này thường đi kèm với các tính năng mới và cải tiến giao diện người dùng.

Mặc dù điện thoại vẫn có thể tiếp tục sử dụng dù không còn cập nhật, nhưng người dùng sẽ đối diện với những mối đe dọa từ tin tặc ẢNH: K. VĂN

Không dừng lại ở đó, trước khi có bản nâng cấp lớn, điện thoại sẽ nhận được các bản cập nhật nhỏ hơn, gọi là bản vá lỗi, nhằm sửa lỗi, cải thiện hiệu suất và tăng cường bảo mật. Đây là điều đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo điện thoại chống lại các mã độc hại, vốn được thiết kế để khai thác lỗ hổng trong phần mềm.

Mặc dù các lỗ hổng bảo mật có thể tồn tại ngay cả trên những điện thoại vẫn được hỗ trợ cập nhật, chúng thường được khắc phục nhanh chóng sau khi nhà sản xuất phát hành bản vá. Nhưng khi việc cập nhật ngừng lại, người dùng sẽ không còn được đảm bảo an toàn khiến việc sử dụng điện thoại trở nên rủi ro hơn theo thời gian. Đặc biệt, người dùng Android có thể cài đặt ROM tùy chỉnh để tiếp tục sử dụng điện thoại một cách an toàn, miễn là ROM đó được cập nhật thường xuyên.

Mối hiểm họa với điện thoại 'hết hạn sử dụng'

Tin tặc thường nhắm đến những chiếc điện thoại không còn được hỗ trợ. Vào tháng 4.2024, Apple đã cảnh báo người dùng cập nhật lên phiên bản iOS mới nhất để bảo vệ mình khỏi các bộ công cụ khai thác như Coruna và DarkSword, vốn nhắm vào các thiết bị từ iOS 13 đến iOS 16. Nếu người dùng nhấp vào liên kết độc hại hoặc truy cập vào trang web bị xâm nhập, dữ liệu cá nhân có thể bị đánh cắp.

Trên hệ điều hành Android, lỗ hổng bảo mật Stagefright năm 2015 cho phép tin tặc chiếm quyền điều khiển điện thoại thông qua tin nhắn MMS, ảnh hưởng đến các phiên bản từ Android 2.2 đến Android 5.1.1. Ngay cả những điện thoại đã nâng cấp lên phiên bản mới vẫn có thể dễ bị tổn thương.

Đối với người dùng iPhone, khi Apple ngừng phát hành bản vá bảo mật có nghĩa đã đến lúc người dùng cần nâng cấp lên mẫu mới, vì không có ROM tùy chỉnh cho iOS. Ngược lại, Android cho phép người dùng cài đặt ROM tùy chỉnh nhờ mã nguồn mở. Một trong những lựa chọn phổ biến là LineageOS, vốn cung cấp trải nghiệm mượt mà và cải tiến bảo mật cho nhiều thiết bị. Một ROM khác là GrapheneOS tập trung vào quyền riêng tư và bảo mật, nhưng hiện chỉ hỗ trợ các thiết bị Google Pixel.

Chính vì lý do này, người dùng cần chú ý đến việc cập nhật hệ điều hành để bảo vệ thông tin cá nhân và tránh rủi ro từ các mối đe dọa bảo mật.