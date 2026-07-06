Những rủi ro có thể gặp khi mua iPhone đã qua sử dụng

iPhone luôn được coi là một trong những chiếc smartphone tốt nhất trên thị trường. Ngay cả khi chọn mua một chiếc iPhone đã qua sử dụng hoặc ra mắt vài năm, nó vẫn có thể vượt trội hơn nhiều so với các mẫu Android tầm trung. Tuy nhiên, việc mua iPhone cũ cũng đi kèm với một số rủi ro mà người dùng cần chú ý.

Cập nhật iOS

Khi mua một chiếc iPhone cũ, người dùng có thể không nhận được nhiều bản cập nhật phần mềm trong tương lai. Apple thường hỗ trợ các thiết bị của mình trong khoảng 7 năm, nhưng không có gì đảm bảo rằng một chiếc iPhone cũ sẽ nhận được các bản cập nhật lâu dài. Ví dụ, iOS 27 sẽ hỗ trợ từ iPhone 11 ra mắt năm 2019 trở về sau, nhưng bản tiền nhiệm iPhone XS chỉ dừng lại ở iOS 25, tức chỉ 6 năm.

Nhiều mẫu iPhone được Apple hỗ trợ cập nhật đến 7 năm ẢNH: K. VĂN

Hạn chế phần cứng

Apple liên tục cải tiến thời lượng pin và hiệu suất của các mẫu mới hơn. Chẳng hạn, iPhone 17 Pro không chỉ có pin lớn hơn mà còn được trang bị hệ thống làm mát tiên tiến, không chỉ giúp thiết bị hoạt động hiệu quả hơn mà không tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Nếu mua một chiếc iPhone cũ, người dùng có thể thiếu những tính năng quan trọng như Always-On Display hay ProMotion.

Hơn nữa, các mẫu iPhone mới như iPhone 17 có dung lượng lưu trữ khởi điểm từ 256 GB, trong khi các mẫu cũ hơn có thể chỉ có từ 64 GB, không đủ cho nhu cầu sử dụng trong tương lai.

Quan trọng hơn, việc mua iPhone cũ có thể trở nên tốn kém hơn về lâu dài nếu người dùng phải thay thế linh kiện hoặc sửa chữa thiết bị. Apple đã siết chặt quy định về việc sử dụng linh kiện chính hãng, khiến việc sửa chữa trở nên khó khăn hơn.

Bảo hành và AppleCare+

Apple cung cấp bảo hành một năm miễn phí cho tất cả sản phẩm của mình, nhưng nếu người dùng mua một chiếc iPhone đã qua sử dụng, có thể thiết bị đó đã hết bảo hành. Việc mua iPhone cũ kèm theo gói bảo hành AppleCare+ là một lựa chọn tốt, nhưng không phải lúc nào cũng có sẵn. Apple chỉ cho phép thêm gói bảo hành này trong vòng 60 ngày kể từ khi mua thiết bị mới hoàn toàn. Nếu bỏ lỡ thời hạn này, người dùng sẽ không được hưởng các dịch vụ sửa chữa miễn phí hoặc giảm giá, điều có thể gây tốn kém khi phải thay thế pin, màn hình hay các linh kiện khác.

Thị trường iPhone đã qua sử dụng khá lớn, nhưng nguy cơ lừa đảo càng nhiều ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thị trường iPhone cũ không đáng tin cậy

Nhiều trang thương mại điện tử và ứng dụng bán iPhone đã qua sử dụng, nhưng không phải tất cả đều đáng tin cậy. Người dùng thường tìm kiếm trên Facebook Marketplace để tìm giá rẻ, nhưng điều đó cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo. Nếu không am hiểu về công nghệ, việc phát hiện các vấn đề của thiết bị có thể rất khó khăn.

Mặc dù mua điện thoại cũ không phải là xấu, nhưng tốt nhất người dùng nên chọn các trang thương mại điện tử hoặc cửa hàng uy tín có đảm bảo chất lượng. Việc kiểm tra tình trạng của iPhone qua ảnh có thể không đủ để phát hiện lỗi và người dùng cũng không thể chắc chắn về nguồn gốc linh kiện. Hãy xem kỹ số series để kiểm tra tình trạng bảo hành của thiết bị.

Tình trạng pin

Sau một năm sử dụng, việc pin của iPhone giảm khoảng 10% dung lượng là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu mua một thiết bị cũ, có thể pin đã xuống cấp nghiêm trọng và cần thay thế, với chi phí khoảng từ 1,7 triệu đồng, tùy theo mẫu máy.

Nếu không thay pin, người dùng có thể sẽ phải sạc thường xuyên hơn mong muốn, hoặc mang theo sạc dự phòng. Một chiếc điện thoại có thời lượng pin kém sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng, thậm chí có thể tắt nguồn đột ngột. Mặc dù Apple đã cải thiện hiệu suất pin qua các thế hệ iPhone, nhưng những vấn đề này vẫn có thể xảy ra với các thiết bị cũ.