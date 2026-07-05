Apple chuẩn bị tạo bất ngờ với pin iPhone 18 Pro Max

Theo PhoneArena, mặc dù vẫn chưa thể áp dụng công nghệ pin silicon-carbon như các đối thủ Trung Quốc, Apple được cho là sẽ mang đến iPhone 18 Pro Max thỏi pin có dung lượng lớn nhất từ trước đến nay, thậm chí vượt xa phiên bản tiền nhiệm.

iPhone 18 Pro Max có dung lượng pin lần đầu vượt ngưỡng 5.500 mAh? ẢNH: X/Jon Rettinger

Hiện tại, iPhone 17 Pro Max phiên bản nano-SIM đi kèm pin dung lượng 4.823 mAh, trong khi phiên bản eSIM đi kèm pin dung lượng 5.088 mAh. Tuy nhiên, phiên bản iPhone 18 Pro Max sắp tới được cho là sẽ tăng dung lượng pin lên mức tương ứng là 5.391 mAh và 5.567 mAh.

Ngay cả mức dung lượng này không cao bằng các đối thủ đến từ Trung Quốc, chuyên gia rò rỉ Ice Universe cho rằng iPhone 18 Pro Max sẽ cung cấp thời lượng pin tương đương với một thiết bị có pin 7.000 mAh nhờ vào hiệu suất tốt hơn.

Cách Apple kéo dài thời lượng pin cho iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ trang bị chip A20 Pro, được sản xuất trên quy trình 2 nm của TSMC với hứa hẹn tiết kiệm năng lượng hơn 30%.

Chipset này sẽ sử dụng kiến trúc đóng gói Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM) giúp cải thiện khả năng tản nhiệt. iOS 26 hiện tại đã đi kèm với nhiều tính năng cải thiện thời lượng pin, vì vậy không bất ngờ khi iOS 27 thậm chí tiến xa hơn nữa.

iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu thiết kế dày hơn so với mẫu tiền nhiệm, với độ dày dự kiến từ 9,9 đến 10,9 mm, với nguyên nhân vì các linh kiện camera và viên pin lớn hơn. Tuy nhiên, do trọng lượng có thể tăng từ 233 lên 240 gram, iPhone 18 Pro Max có thể trở nên khó sử dụng đối với người dùng thông thường, mặc dù một viên pin lớn hơn có thể thu hút người dùng chuyên nghiệp.

Do vẫn chưa vội vàng chuyển sang công nghệ silicon-carbon nên việc cải thiện hiệu quả được xem là bước đi quan trọng để Apple cạnh tranh với các đối thủ Android.