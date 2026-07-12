Vì sao người dùng Android nên kiểm tra 'ngày hết hạn' của điện thoại?

Nhiều người thường nghĩ rằng hạn sử dụng chỉ áp dụng cho thực phẩm dễ hỏng trong tủ lạnh, nhưng thực tế, điện thoại Android cũng có hạn sử dụng riêng. Được gọi là "ngày kết thúc vòng đời sản phẩm", hạn sử dụng này được nhà sản xuất xác định ngay từ trước khi thiết bị được sản xuất. Điều đáng lưu ý là hạn sử dụng không liên quan đến thời lượng pin hay tình trạng màn hình, mà chủ yếu liên quan đến phần mềm, đặc biệt là thời điểm công ty ngừng cung cấp các bản cập nhật bảo mật.

Mọi điện thoại Android đều có "ngày hết hạn" ẢNH: REUTERS

Cách kiểm tra 'hạn sử dụng' trên điện thoại Android

Khi một điện thoại không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật, nó vẫn có thể hoạt động, nhưng trở thành mục tiêu dễ dàng cho các cuộc tấn công từ kẻ xấu. Đây là điều đặc biệt đáng lo ngại đối với hệ điều hành Android, do sự đa dạng của các sản phẩm từ nhiều nhà sản xuất khác nhau. Mặc dù Google phát triển hệ điều hành Android, nhưng thời gian cập nhật phần mềm lại phụ thuộc vào từng thương hiệu sản xuất.

Ví dụ, Google và Samsung đều cam kết cung cấp 7 năm cập nhật phần mềm cho các mẫu điện thoại cao cấp mới nhất. Trong khi đó, OnePlus cũng hứa hẹn 6 năm cập nhật cho các sản phẩm của mình. Tuy nhiên, một số thương hiệu ít phổ biến hơn có thể chỉ cung cấp một vài bản cập nhật.

Nếu muốn kiểm tra xem điện thoại của mình đã hết hạn hỗ trợ hay chưa, người dùng có thể xem lần cập nhật gần nhất. Nếu đã một năm kể từ bản vá bảo mật cuối cùng, rất có thể điện thoại của người dùng đã quá hạn. Để xác minh, người dùng có thể vào Settings > About phone > Software information > Android security patch level.

Người dùng có thể xem thông tin phiên bản Android đang sử dụng trong phần giới thiệu điện thoại của menu Settings ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể tìm kiếm thông tin từ các nguồn chính thức. Google có trang hỗ trợ cho dòng Pixel, trong khi Samsung và OnePlus cũng cung cấp thông tin tương tự trên trang web của họ. Một nguồn thông tin hữu ích khác là trang web endoflife.date, nơi cung cấp thông tin về thời gian cập nhật cho hầu hết thương hiệu và dòng máy.

Tầm quan trọng của 'hạn sử dụng' với điện thoại

Hạn sử dụng của điện thoại rất quan trọng, vì ngoài một số nhà sản xuất lớn, nhiều điện thoại Android khác vẫn đang gặp khó khăn trong việc cung cấp hỗ trợ phần mềm.

Điện thoại Android của người dùng thực chất chạy hai phần riêng biệt: một cho việc cập nhật phiên bản Android và một cho các bản vá bảo mật.

Điện thoại chạy hệ điều hành Android dễ bị hack hơn iPhone

Việc nhận được bản cập nhật Android mới nhất giúp điện thoại có các tính năng hiện đại, nhưng quan trọng hơn là các bản vá bảo mật, vì chúng giúp bảo vệ thiết bị khỏi các lỗ hổng nghiêm trọng. Việc điện thoại Android không cập nhật bảo mật có thể dẫn đến những rủi ro ngày càng lớn theo thời gian.

Nhằm bảo vệ thiết bị của mình, người dùng hãy thường xuyên kiểm tra tình trạng hỗ trợ phần mềm và đảm bảo rằng điện thoại luôn được cập nhật.