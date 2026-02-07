Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Bản cập nhật Windows 11 mới làm giảm hiệu năng card đồ họa

Khải Minh

07/02/2026 08:58 GMT+7

Bản vá bảo mật KB5074109 của Windows 11 bị phản ánh gây suy giảm hiệu suất GPU Nvidia và nhiều lỗi hiển thị, khiến nhà sản xuất khuyến nghị người dùng gỡ cài đặt để tránh sự cố.

Theo Techspot, người dùng sở hữu card đồ họa Nvidia trong những tuần gần đây liên tục báo cáo tình trạng hệ thống hoạt động kém ổn định sau khi cài đặt bản cập nhật KB5074109 của Windows 11. Đây là bản vá bảo mật được phát hành trong đợt Patch Tuesday tháng 1.2026, vốn đã gây nhiều tranh cãi do phát sinh hàng loạt lỗi nghiêm trọng. Theo các phản ánh mới, bản cập nhật này còn bị cho là làm giảm hiệu năng GPU Nvidia.

Trên các diễn đàn hỗ trợ của Nvidia, nhiều người dùng cho biết hiệu suất đồ họa sụt giảm rõ rệt, với mức giảm phổ biến khoảng 15 - 20 khung hình/giây trong quá trình chơi game hoặc xử lý đồ họa. Bên cạnh đó, một số báo cáo đề cập đến hiện tượng nhấp nháy màn hình, lỗi đổ bóng, sai lệch trong tính năng tạo khung hình, cùng nhiều vấn đề hiển thị khác.

Bản cập nhật Windows 11 mới làm giảm hiệu năng card đồ họa - Ảnh 1.

Bản vá Windows 11 tháng 1 gây tranh cãi khi phát sinh lỗi hiệu năng GPU, buộc người dùng cân nhắc gỡ cập nhật và chờ đợi bản vá mới

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PUREINFOTECH

Ban đầu, các sự cố này được cho là xuất phát từ hai bản cập nhật trình điều khiển Nvidia phát hành trong tháng 1. Tuy nhiên, sau quá trình rà soát, một quản trị viên của Nvidia xác nhận công ty đang điều tra và nhận thấy mối liên hệ với bản cập nhật Windows 11 KB5074109. Nvidia khuyến nghị những người dùng bị ảnh hưởng nên gỡ cài đặt bản vá này như một biện pháp tạm thời.

Người dùng có thể kiểm tra các bản cập nhật đã cài đặt bằng cách truy cập Cài đặt, chọn Windows Update, sau đó vào mục Lịch sử cập nhật. Tùy chọn gỡ cài đặt nằm ở gần cuối trang. Do KB5074109 là bản cập nhật bắt buộc chứa hơn 100 bản sửa lỗi bảo mật, phần lớn người dùng Windows 11 cập nhật thường xuyên đều đã cài đặt bản vá này.

Bản cập nhật tháng 1 ban đầu được kỳ vọng là một gói vá lớn và ổn định. Tuy nhiên, hàng loạt vấn đề phát sinh đã buộc Microsoft phải phát hành nhiều bản cập nhật ngoài kế hoạch. Các lỗi được ghi nhận bao gồm kết nối Remote Desktop tới Azure và Microsoft 365 hoạt động không ổn định, thiết bị rơi vào vòng lặp khởi động lại khi bật Secure Launch, lỗi không thể mở Outlook và nhiều vấn đề hiển thị khác.

Microsoft được cho là sẽ xử lý toàn diện các sự cố này trong bản cập nhật tích lũy tháng 2. Trong thời gian chờ đợi, người dùng có thể cài đặt các bản vá tùy chọn thông qua Microsoft Update Catalog hoặc cân nhắc gỡ KB5074109 nếu gặp lỗi liên quan đến card đồ họa Nvidia.

