5 thương hiệu điện thoại Android được người dùng khen bền và ổn định

Khi chọn mua điện thoại Android, nhiều người thường lo lắng về độ bền của sản phẩm. Mọi thứ bắt nguồn từ quan niệm sai lầm rằng người dùng Android không đủ khả năng mua iPhone và phải chấp nhận những chiếc điện thoại kém chất lượng. Trong thực tế, hệ sinh thái Android thực sự mang đến sự đa dạng với nhiều lựa chọn phù hợp cho mọi ngân sách từ nhiều nhà sản xuất khác nhau.

Hai thương hiệu điện thoại Android được đánh giá cao nhất

Nếu độ bền là yếu tố quan trọng nhất đối với người dùng, hãy cân nhắc "thu hẹp phạm vi tìm kiếm" bằng cách dựa vào các đánh giá từ cộng đồng người sử dụng. Trong số các thương hiệu điện thoại Android, người dùng đánh giá cao nhất dành cho hai thương hiệu Samsung và Google. Đây là điều không quá ngạc nhiên khi hai công ty này đều được đánh giá cao về chất lượng phần cứng và phần mềm.

Samsung là một trong số các thương hiệu Android nổi bật nhất ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều người dùng đã khen ngợi Samsung về độ tin cậy. Thậm chí, một người dùng hiện sử dụng Pixel thừa nhận rằng các thiết bị chạy chip Snapdragon của Samsung mang lại hiệu suất tốt nhất. Đặc biệt, ngay cả những thiết bị đã hết hạn hỗ trợ vẫn hoạt động ổn định nhờ vào việc Samsung thường xuyên phát hành các bản cập nhật bảo mật.

Về "tuổi thọ", điện thoại Galaxy có thể sử dụng từ 3 đến 5 năm. Nhiều người dùng Mỹ thường thay thế thiết bị sau khoảng 2,5 năm, trong khi Samsung cam kết cung cấp cập nhật phần mềm trong 7 năm, thuận lợi cho những ai muốn sử dụng điện thoại lâu dài.

Tương tự, điện thoại Pixel cũng có "tuổi thọ" từ 3 đến 5 năm, với lịch cập nhật phần mềm tương tự Samsung. Một số người dùng cho rằng Pixel là lựa chọn tốt hơn vì nó là thiết bị đầu tiên nhận được các bản cập nhật từ Google. Cũng theo họ, trải nghiệm của Pixel gần giống với iPhone nhất.

Motorola cũng là thương hiệu có độ tin cậy tốt ẢNH: MOTOROLA

Các lựa chọn tiềm năng khác

Trong khi Samsung và Google được coi là những thương hiệu hàng đầu, người dùng cũng không nên bỏ qua những "viên ngọc quý" khác như OnePlus, Motorola và Lenovo. OnePlus đã thu hút sự chú ý với những sản phẩm như OnePlus 13, tuy nhiên một số người dùng cho rằng camera của sản phẩm chỉ ở mức trung bình. Motorola cũng được đánh giá cao với các sản phẩm như Motorola G85, còn Lenovo có ThinkPhone. Mặc dù vậy, một số người cho rằng các hãng này chậm trong việc phát hành các bản cập nhật hệ điều hành.

Xét cho cùng, Samsung và Google là hai thương hiệu Android nổi bật về độ tin cậy và thời gian hỗ trợ phần mềm; còn OnePlus, Motorola và Lenovo cũng có những sản phẩm đáng chú ý. Người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng về nhu cầu sử dụng và độ bền khi lựa chọn điện thoại Android cho mình.