Một thay đổi trên Android giúp tăng âm lượng tai nghe Bluetooth

Khi sử dụng tai nghe Bluetooth, nhiều người dùng Android có thể nhận thấy việc âm lượng phát ra từ tai nghe có thể không đủ lớn ngay cả khi đã tăng âm lượng điện thoại lên mức tối đa. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, nhiều người phát hiện ra một cách giúp khắc phục vấn đề này, chỉ với thay đổi duy nhất.

Tai nghe Bluetooth phát tiếng nhỏ có thể vì một tính năng trên Android ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Theo đó, người dùng chỉ cần tách riêng âm lượng tai nghe và âm lượng điện thoại thông qua tùy chọn nhà phát triển trên thiết bị Android. Cách thực hiện chi tiết như sau:

Mở ứng dụng Settings trên điện thoại.

trên điện thoại. Cuộn xuống và chọn About Phone .

. Tìm Build number và chạm vào đó 7 lần cho đến khi nhận được thông báo xác nhận.

và chạm vào đó 7 lần cho đến khi nhận được thông báo xác nhận. Quay lại menu System trong ứng dụng Settings để tìm Developer options .



trong ứng dụng để tìm . Tìm công tắc Disable absolute volume và bật nó lên.

Khi Disable absolute volume (tạm hiểu là tắt âm lượng tuyệt đối) đã được bật, người dùng có thể điều chỉnh âm lượng tai nghe một cách độc lập với âm lượng điện thoại. Đây là điều hữu ích, đặc biệt khi người dùng sử dụng nhiều loại tai nghe khác nhau, vì mỗi loại có mức âm lượng tối đa khác nhau.

Tùy chọn Disable absolute volume có thể được kích hoạt trong Developer options ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MAKEUSEOF

Âm lượng tai nghe Bluetooth đã cải thiện ra sao?

Trải nghiệm với thủ thuật cho thấy việc tắt âm lượng tuyệt đối đã giúp tăng âm lượng tai nghe lên gần 20%. Cụ thể, khi âm lượng tuyệt đối được bật, tai nghe chỉ đạt mức tối đa 51,4 decibel, nhưng khi tắt chế độ này, âm lượng tối đa đã tăng lên 60,2 decibel.

Việc tách âm lượng không chỉ giúp người dùng nhận được âm thanh lớn hơn mà còn giảm thiểu việc điều chỉnh âm lượng mỗi khi tháo tai nghe ra. Cách làm này đặc biệt tiện lợi khi nghe nhạc qua tai nghe nhưng lại muốn phát podcast qua loa điện thoại mà không cần phải điều chỉnh âm lượng liên tục.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc tắt âm lượng tuyệt đối có thể tiềm ẩn rủi ro. Một số tai nghe và loa Bluetooth có thể có âm lượng tối đa cao hơn đáng kể so với âm lượng của điện thoại, do đó, người dùng cần cẩn trọng để tránh gây hại cho thính giác.

Cuối cùng, nếu gặp phải tình trạng âm thanh phát ra từ các phương tiện truyền thông bị nhỏ đi, có thể do bản cập nhật Android đã điều chỉnh cài đặt âm lượng. Việc tắt âm lượng tuyệt đối có thể giúp khắc phục vấn đề này.