Quy tắc 60-60 khi sử dụng tai nghe là gì?

Tai nghe đã trở thành một phụ kiện không thể thiếu đối với người dùng smartphone, trong đó nhiều người thường sử dụng tai nghe chụp tai hoặc tai nghe không dây như AirPods khi di chuyển ở nơi công cộng. Mặc dù nhiều mẫu tai nghe mang lại trải nghiệm âm thanh tuyệt vời cho việc nghe nhạc và thực hiện cuộc gọi, nhưng việc sử dụng tai nghe trong thời gian dài cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề an toàn, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tai mà còn có thể dẫn đến nguy cơ mất thính lực.

Người dùng nên tuân thủ quy tắc 60-60 khi sử dụng tai nghe

Không phải ngẫu nhiên có quy tắc 60-60

Để bảo vệ sức khỏe tai và thính lực, quy tắc 60-60 được khuyến nghị. Quy tắc này dễ nhớ và bao gồm hai yếu tố chính: âm lượng và thời gian tiếp xúc. Cụ thể, người dùng nên nghe nhạc ở mức 60% âm lượng tối đa trong tối đa 60 phút trước khi nghỉ ngơi. Việc tuân thủ quy tắc này giúp duy trì mức nghe an toàn và cho phép tai được nghỉ ngơi khỏi âm thanh liên tục.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc tiếp xúc kéo dài với tiếng ồn lớn có thể dẫn đến suy giảm thính lực do tiếng ồn (NIHL). Có nhiệm vụ truyền âm thanh đến não, các tế bào cảm giác bên trong tai có thể bị tổn thương bởi tiếng ồn lớn. Trung tâm Thính lực California (Mỹ) cho biết các tế bào này không thể tái tạo sau khi bị tổn thương, khiến NIHL trở thành một tình trạng không thể phục hồi. Ba yếu tố chính dẫn đến suy giảm thính lực bao gồm âm lượng lớn, thời gian tiếp xúc kéo dài và tiếp xúc tích lũy.

WHO cũng khuyến nghị giữ âm lượng ở mức 60% tối đa và cố gắng duy trì âm thanh dưới 80 dB. Để giúp người dùng hiểu rõ hơn về mức độ âm thanh, WHO đã đưa ra các ví dụ: âm thanh của hơi thở bình thường khoảng 10 dB, cuộc trò chuyện bình thường khoảng 60 dB, trong khi tiếng chuông cửa có thể đạt đến 80 dB. Đặc biệt, âm thanh từ máy bay cất cánh có thể lên tới 140 dB.

Đeo tai nghe cả ngày: Thói quen phổ biến nhưng tiềm ẩn nguy cơ cho thính lực

Để đảm bảo an toàn, WHO đã đưa ra hướng dẫn về giới hạn thời gian tiếp xúc tùy thuộc vào mức âm lượng. Nếu âm lượng ở mức 60 dB, người dùng có thể nghe mà không có giới hạn. Nhưng nếu âm lượng tăng lên 80 dB, giới hạn tiếp xúc là 40 giờ trong một tuần. Ở mức 100 dB, giới hạn này chỉ còn 20 phút.

Trung tâm Thính lực California nhấn mạnh rằng mức âm lượng 60% trong quy tắc 60-60 không phải là ngẫu nhiên. Mức âm lượng này được tính toán dựa trên khả năng phát ra âm thanh của các thiết bị tiêu dùng, có thể đạt tới 100-110 dB khi ở mức tối đa. Do đó, giảm âm lượng xuống 60% sẽ giúp giảm mức âm thanh xuống còn 75-85 dB, từ đó bảo vệ thính lực của người dùng.

Cách sử dụng tai nghe an toàn

Để tuân thủ quy tắc 60-60, người dùng có thể thực hiện một số mẹo thực tế. Nếu thiết bị không hiển thị phần trăm âm lượng, hãy đếm các bước giảm âm lượng và dừng lại ở khoảng 60%. Một cách khác là kiểm tra khả năng trò chuyện với người xung quanh mà không cần tháo tai nghe. Nếu âm lượng quá cao, người dùng sẽ cần phải tháo tai nghe để nghe người khác nói.

Có nhiều cách khác nhau để người dùng điều chỉnh âm lượng tai nghe ở mức vừa phải

Ngoài ra, các thiết bị như iPhone và Android đều có tính năng bảo vệ thính giác. Người dùng có thể bật tính năng giảm âm thanh lớn trên iPhone hoặc giới hạn âm lượng trong menu âm thanh của Android. Ứng dụng Sức khỏe trên iPhone cũng cung cấp thông tin về mức độ tiếp xúc với âm thanh và có thể phát ra thông báo nếu âm thanh quá lớn.

Cuối cùng, nếu gặp phải các vấn đề về thính giác như ù tai, âm thanh bị bóp méo hoặc cảm giác áp lực trong tai, người dùng nên tìm đến chuyên gia chăm sóc sức khỏe để được tư vấn và điều trị kịp thời.