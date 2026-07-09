Galaxy AI được nhiều người dùng hơn Apple Intelligence

Theo một cuộc khảo sát mới từ ConsumerInsight, Galaxy AI đã vượt qua Apple Intelligence về mức độ nhận biết và sự hài lòng của người dùng. Cụ thể, 29% người dùng smartphone Samsung nói họ biết thiết bị của mình tích hợp Galaxy AI, trong khi chỉ có 21% người dùng iPhone nhận thức được rằng điện thoại của họ hỗ trợ Apple Intelligence.

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Về mức độ nhận biết chung, Galaxy AI đạt 39%, nhỉnh hơn một chút so với 37% của Apple Intelligence, cho thấy người tiêu dùng đã quen thuộc với cả hai thương hiệu AI (trí tuệ nhân tạo). Tuy nhiên, sự khác biệt rõ rệt hơn xuất hiện khi người dùng bắt đầu sử dụng các tính năng. Galaxy AI ghi nhận tỷ lệ sử dụng hằng tháng cao hơn ở tất cả các hạng mục chính được khảo sát.

Những con số nói lên sức hút của Galaxy AI

Cụ thể, tỷ lệ sử dụng tính năng tìm kiếm thông tin và hỗ trợ thông báo của Galaxy AI là 67%, trong khi Apple Intelligence chỉ đạt 47%. Các tính năng chỉnh sửa ảnh và video cũng cho thấy sự vượt trội của Galaxy AI với 64% so với 44% của Apple Intelligence. Đối với các tính năng tóm tắt, ghi âm và hỗ trợ viết, Galaxy AI đạt 50%, trong khi Apple chỉ đạt 29%. Tính năng phiên dịch và hỗ trợ cuộc gọi cũng nghiêng về công cụ AI của Samsung với 43%, so với 30% của Apple.

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Tính dễ sử dụng được xem là một trong những điểm mạnh lớn nhất của Galaxy AI khi so sánh với đối thủ, mặc dù Apple Intelligence cũng có điểm số cao. Việc Samsung giới thiệu bộ tính năng Galaxy AI sớm hơn có thể là một yếu tố giúp họ dẫn đầu trong cuộc đua này.

Khi cả Samsung và Apple tiếp tục mở rộng nền tảng AI của mình thông qua các bản cập nhật phần mềm, khoảng cách giữa hai thương hiệu có thể sẽ thu hẹp. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Galaxy AI đang cho thấy sự phát triển mạnh mẽ hơn trong việc sử dụng hằng ngày.