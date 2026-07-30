Vì sao đổi máy điện thoại phải xác thực sinh trắc học để tránh bị khóa SIM?

Đây là câu hỏi đang được nhiều người dân quan tâm khi thực hiện quy định mới của Bộ KH-CN về xác thực thông tin thuê bao di động.

Khi chuyển SIM sang điện thoại khác, người dùng phải xác thực lại bằng khuôn mặt trong thời gian 2 giờ ẢNH: T.THỦY

Theo điều 8 Thông tư 08/2026/TT-BKHCN của Bộ KH-CN, từ ngày 15.6, khi SIM được chuyển sang thiết bị khác, chủ thuê bao phải thực hiện xác thực lại bằng khuôn mặt trong vòng 2 giờ. Nếu không hoàn tất xác thực trong thời gian quy định, thuê bao có thể bị khóa và thu hồi.

Quy định mới nhằm tăng thêm một lớp bảo vệ đối với thuê bao di động, đặc biệt trong trường hợp SIM bị đánh cắp hoặc bị kẻ gian chiếm quyền sử dụng.

Việc yêu cầu xác thực sinh trắc học khi chuyển SIM sang thiết bị mới giúp hạn chế nguy cơ kẻ gian lợi dụng SIM để nhận mã OTP, truy cập tài khoản ngân hàng, mạng xã hội hoặc thực hiện các hành vi gian lận, lừa đảo.

Theo quy định, nếu người dùng không hoàn tất xác thực, nhà mạng sẽ thực hiện các bước xử lý thuê bao theo lộ trình như sau:

Sau 2 giờ, thuê bao có thể bị khóa 1 chiều, gồm chiều gọi đi, nhắn tin và sử dụng dữ liệu. Sau 30 ngày kể từ khi bị khóa 1 chiều, thuê bao bị khóa 2 chiều, tức không thể thực hiện các chức năng nghe, gọi, nhắn tin và sử dụng dữ liệu. Sau 5 ngày tiếp theo, nhà mạng sẽ thanh lý hợp đồng và thu hồi số thuê bao.

Do đó, người dùng nên thực hiện xác thực ngay sau khi chuyển SIM sang điện thoại mới để tránh bị gián đoạn liên lạc.

Có thể xác thực ngay trên điện thoại

Với thuê bao Viettel, khách hàng có thể thực hiện xác thực trên ứng dụng Viettel Tammi mà không cần đến điểm giao dịch. Theo hướng dẫn của nhà mạng, việc xác thực này được cung cấp miễn phí.

Các bước thực hiện gồm:

Bước 1: Mở ứng dụng Viettel Tammi và đăng nhập bằng số điện thoại vừa chuyển sang thiết bị mới.

Bước 2: Chọn chức năng "Xác thực đổi máy". Người dùng có thể nhập cụm từ này vào ô tìm kiếm hoặc vào tab MyViettel để truy cập tiện ích.

Bước 3: Chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn trên ứng dụng. Trong một số trường hợp, nếu chất lượng hình ảnh chưa đáp ứng yêu cầu, người dùng có thể được yêu cầu quét NFC trên căn cước công dân để hoàn tất xác thực.

Bước 4: Chờ hệ thống kiểm tra thông tin. Khi nhận được thông báo "Xác thực thành công", quá trình xác thực đã hoàn tất.

Người lớn tuổi có thể đến điểm giao dịch

Với người lớn tuổi, không sử dụng smartphone hoặc gặp khó khăn khi thao tác trên ứng dụng, khách hàng có thể đến các điểm giao dịch Viettel để được nhân viên hỗ trợ đối chiếu dữ liệu trực tiếp.

Khi tự xác thực bằng ứng dụng, người dùng nên thực hiện tại nơi có đủ ánh sáng, đồng thời tháo kính râm, khẩu trang và mũ để camera có thể nhận diện khuôn mặt chính xác hơn.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, thuê bao Viettel có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 18008098 để được hướng dẫn.