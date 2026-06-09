Các cách xác thực thông tin thuê bao trước ngày 15.6

Tại một điểm giao dịch viễn thông, chị Thu Hiền (Hà Nội) đang chờ để được hỗ trợ xác thực SIM theo Thông tư 08. Thời gian gần đây, nghe báo đài và những người xung quanh nói nhiều về sự cần thiết của việc xác thực thông tin thuê bao, chị Hiền đã tranh thủ giờ nghỉ tới thực hiện.

“Tôi nghĩ việc xác thực thông tin thuê bao là chủ trương tốt. Khi số điện thoại gắn liền với mình, mọi giao dịch hằng ngày giờ đây đều xoay quanh nó, từ giao dịch tài khoản ngân hàng cho tới mua sắm trên mạng… Thông tin đằng sau mỗi số điện thoại đều minh bạch và được đồng bộ với VNeID sẽ giúp đảm bảo an toàn cho người dùng”, chị Hiền cho biết.

Khách hàng thực hiện xác thực thông tin thuê bao tại một cửa hàng của Viettel Ảnh: CTV

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Gái (80 tuổi) cũng được con trai đưa tới thực hiện xác thực thông tin thuê bao. “Tôi dùng số điện thoại này mấy năm rồi nên khi nghe thấy bảo cần xác thực thông tin nếu không sẽ bị khóa số, tôi vội vàng tới đây”, bà Gái cho biết.

Một nhân viên giao dịch cho biết số khách hàng tới xác thực thông tin thuê bao những ngày gần đây gia tăng do đã gần sát thời điểm 15.6 - hạn chót để thuê bao hoàn thành việc xác thực sim chính chủ. Ngoài lực lượng sẵn có tại cửa hàng, nhà mạng cũng bố trí thêm các nhân sự tăng cường để việc phục vụ khách hàng được nhanh chóng và thuận tiện.

Đa dạng phương thức xác thực thông tin thuê bao

Bên cạnh việc tới xác thực thông tin trực tiếp tại các phòng giao dịch, hiện các nhà mạng như Viettel cũng đang triển khai nhiều giải pháp để phục vụ khách hàng nằm trong diện cần xác thực. Ngoài tới các cửa hàng trực tiếp, khách hàng cũng có thể đến siêu thị điện máy có liên kết với các nhà mạng để được hỗ trợ miễn phí.

Nếu người dùng không xác thực thông tin thuê bao di động, số điện thoại đang dùng sẽ bị khóa từ ngày 15.6 Ảnh: Anh Quân

Người dùng cũng có thể tự xác thực thông qua ứng dụng của nhà mạng với khoảng thời gian thao tác chỉ vài phút. Ngoài ra, chủ thuê bao còn có thể tự xác thực trực tuyến qua ứng dụng VNeID nếu đã sở hữu tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa, nhà mạng cũng tổ chức các đội hỗ trợ lưu động trực tiếp đi tới các thôn xóm, khu dân cư hoặc những địa điểm tập trung đông người để giúp đỡ bà con thực hiện thủ tục. Với khách hàng là người cao tuổi hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, nhà mạng còn triển khai giải pháp hỗ trợ tận nhà.

Đại diện Viettel cho biết, đơn vị đang triển khai chương trình hỗ trợ xác thực thuê bao tận nhà dành cho người cao tuổi và khách hàng gặp khó khăn trong việc đi lại… Theo đó, khách hàng chỉ cần gọi đến tổng đài 1800 8098 bấm phím 0, cung cấp họ tên, số điện thoại và địa chỉ. Sau khi tiếp nhận thông tin, nhân viên tại địa phương sẽ chủ động liên hệ, đến tận nơi hỗ trợ hoàn tất thủ tục xác thực thuê bao.