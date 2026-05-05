Siết quản lý SIM không chính chủ, người dùng cần làm gì?

Thạch Anh
05/05/2026 16:39 GMT+7

Viettel đang triển khai đồng loạt các biện pháp hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao. Nhà mạng cảnh báo, những thuê bao đã nhận tin nhắn yêu cầu xác thực nhưng chưa thực hiện sẽ bị khóa chiều gọi và SMS.

Hoạt động xác thực thông tin thuê bao tiếp tục được tăng cường nhằm hạn chế tình trạng SIM không chính chủ, SIM rác và các hành vi lừa đảo qua viễn thông. Trong bối cảnh đó, Viettel đã chủ động gửi tin nhắn đến một số thuê bao thuộc diện cần xác thực, thông báo thuê bao của khách hàng “được xác nhận không chính chủ” và sẽ bị khóa chiều gọi, SMS ngay nếu không cập nhật đúng thông tin theo quy định.

Cùng với cảnh báo, Viettel hướng dẫn khách hàng thực hiện xác thực thông tin thông qua kênh online hoặc đến các điểm hỗ trợ xác thực gần nhất. Nhà mạng cũng đưa ra chính sách hỗ trợ như tặng 50.000 đồng cho các thuê bao cập nhật đúng hạn. Ngoài ra, tổng đài 1800 8098 được duy trì hoạt động miễn phí để giải đáp và hỗ trợ người dùng trong quá trình thực hiện.

Viettel tăng tốc hỗ trợ khách hàng xác thực thuê bao

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao khi thời điểm khóa SIM chính thức có hiệu lực, nhà mạng bố trí mạng lưới gần 50.000 điểm hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao, được phân bổ rộng khắp. Từ đó, Viettel hướng tới 100% thuê bao thuộc diện cần xác thực sẽ hoàn tất cập nhật trước thời hạn, đồng thời không để khách hàng bị gián đoạn liên lạc do thiếu thông tin. Song song đó, lực lượng hỗ trợ cũng được triển khai trực tiếp đến các khu dân cư, tổ dân phố để hướng dẫn người dân, đặc biệt là người cao tuổi hoặc ít tiếp cận công nghệ.

Người dùng cần làm gì khi nhận tin nhắn từ Viettel?

Bên cạnh hình thức hỗ trợ trực tiếp, Viettel Telecom khuyến khích khách hàng chủ động xác thực thông tin qua các kênh trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian. Người dùng có thể thực hiện thông qua ứng dụng My Viettel hoặc VNeID (đối với tài khoản định danh mức 2). Quy trình xác thực được tích hợp các công nghệ như quét căn cước công dân gắn chip qua NFC và đối soát khuôn mặt (eKYC), cho phép hoàn tất chỉ trong vài phút nếu đầy đủ điều kiện.

Để kiểm tra thuê bao có thuộc diện cần xác thực hay không, người dùng có thể soạn tin nhắn theo cú pháp TTTB Số CCCD hoặc CMND đã đăng ký SIM gửi 1414. Kết quả trả về sẽ cung cấp thông tin cụ thể về trạng thái xác thực của từng thuê bao. Nhà mạng cũng lưu ý người dùng cần cảnh giác với các hình thức lừa đảo, không cung cấp mã OTP, mật khẩu cho bất kỳ cá nhân nào tự xưng là nhân viên hỗ trợ. Việc xác thực chỉ nên thực hiện qua kênh chính thức hoặc tại điểm giao dịch.

Việc chuẩn hóa thông tin thuê bao không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định mà còn giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dùng, hạn chế rủi ro bị lợi dụng thông tin cá nhân. Trong bối cảnh thời hạn áp dụng đang đến gần, nhà mạng khuyến nghị khách hàng đã nhận được tin nhắn chủ động thực hiện sớm để tránh bị gián đoạn liên lạc.

Hướng dẫn tự chuẩn hóa thông tin thuê bao cho SIM Viettel, VinaPhone, MobiFone

Người dùng có thể chủ động thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu và chuẩn hóa thông tin thuê bao điện thoại đang sử dụng ngay tại nhà thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh.

