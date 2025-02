Vì sao đường BOT chất lượng tốt hơn đường ngân sách?

Đường BOT láng mịn, đường ngân sách bong tróc

Dự án xây dựng, nâng cấp ĐT830 là 1 trong 3 công trình trọng điểm của tỉnh Long An, giai đoạn 2015 - 2025. Tuyến đường này chia thành 2 đoạn. Đoạn từ cầu An Thạnh (H.Đức Hòa) đến QL1 (H.Bến Lức) dài 23 km, được tỉnh Long An ký hợp đồng BOT với một tổ chức liên danh, tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng. Đoạn còn lại từ H.Bến Lức đến H.Cần Giuộc, dài hơn 25 km, kinh phí đầu tư trên 1.000 tỉ đồng bằng nguồn vốn ngân sách.

Công trình khởi công vào năm 2016. Đến tháng 6.2018, đoạn Đức Hòa đến QL1 được đưa vào sử dụng, thu phí BOT với thời gian 19 năm. Trong khi đó, đoạn đầu tư bằng vốn ngân sách thi công chậm chạp vì nhiều lý do, đến cuối năm 2023 mới cơ bản hoàn thành.

ĐT830, đoạn từ H.Đức Hòa đến QL1 (Bến Lức) được đưa vào khai thác có thu phí BOT từ năm 2018 đến nay ẢNH: B.B

"Đoạn có thu phí BOT mặt đường ổn định hơn nhiều so với đoạn từ Bến Lức đến Cần Giuộc, mới làm xong năm 2023, nhưng dặm vá suốt, mặt đường bong tróc hoài", anh Danh (tài xế ngụ H.Cần Giuộc) nhận xét.

Tài xế Trần Văn Nguyên (ngụ Cần Đước, Long An) cũng băn khoăn: "Không hiểu sao cùng tuyến đường ĐT830 mà đoạn có thu phí BOT thì mặt đường láng mịn, còn đoạn do nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư thì chỉ cần mưa lớn thì mặt đường có thể bị bong tróc, lởm chởm đá, hai bên vỉa hè cũng bị hư hỏng".

Các tài xế cho biết, họ hài lòng hơn khi di chuyển qua đoạn có thu phí BOT trên ĐT830 ẢNH: B.B

Theo tìm hiểu của của PV Thanh Niên, ngay trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngành chức năng tỉnh Long An đã tiến hành một đợt dặm vá ĐT830 đoạn từ Bến Lức - Cần Giuộc. Hiện, đoạn đường được đầu tư bằng ngân sách trông như cái "áo rách" được khâu vá lại nhiều lần. <ặt đường tại nhiều đoạn lởm chởm đá dăm, tại nhiều vị trí mặt đường còn bị nghiêng lún, vỉa hè đã rất hẹp còn bị bung bể nhiều chỗ…

Giám đốc Sở GTVT Long An nói gì?

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở GTVT Long An giải thích: Dự án ĐT830 (đoạn từ Đức Hòa đến QL1) được đầu tư theo hình thức BOT có nguồn vốn ổn định, đảm bảo đủ vốn ngay từ đầu để triển khai thi công và trong quá trình khai thác sử dụng nhà đầu tư luôn phải có trách nhiệm duy tu sửa chữa thường xuyên, đảm bảo duy trì chất lượng đường từ nguồn thu phí.

Trong khi đó, ĐT830 đoạn từ QL1 (H.Bến Lức) đến sông Soài Rạp sử dụng ngân sách nhà nước khó khăn về phân bổ vốn đầu tư và hạn hẹp trong nguồn vốn duy tu sửa chữa nên đôi lúc chưa kịp thời sửa chữa các hư hỏng trong quá trình khai thác sử dụng.

Ngoài ra, đoạn từ H.Đức Hòa đến QL1 thuận lợi trong nguồn vốn nên được đầu tư thảm bê tông nhựa nóng; đoạn còn lại sử dụng vốn đầu tư công hạn hẹp hơn và một số đoạn đường đi tuyến mới phải xử lý lún nền nên chỉ được đầu tư láng nhựa mặt đường để phục vụ cho người dân và phương tiện lưu thông.

"Xuất phát từ thực tế như vậy nên mới có những so sánh chưa chuẩn xác về chất lượng mặt đường tại 2 đoạn như thời gian qua. Hiện, Sở GTVT Long An đang cố gắng xin chủ trương để tăng thêm nguồn vốn duy tu, sửa chữa đoạn đường này để giảm thiểu tối đa, kịp thời khắc phục các hư hỏng trên mặt đường trong thời gian tới", ông Đặng Hoàng Tuấn thông tin.

Theo ông Tuấn, ĐT830 là tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh Long An, kết nối các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc và kéo dài đến sông Soài Rạp. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2015 - 2025, vì tuyến đường huyết mạch hỗ trợ vận chuyển hàng hóa từ các khu - cụm công nghiệp trọng điểm ở H.Đức Hòa, H.Bến Lức đến cảng Quốc tế Long An, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics.

Công trình còn góp phần tạo sự thông suốt trong giao thông nội tỉnh, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, đáp ứng mục tiêu bền vững và hiệu quả lâu dài mà Nghị quyết 2 kỳ đại hội (X và XI) của tỉnh đã đề ra.

ĐT830 tại đoan được đầu tư bằng ngân sách nhà nước phải được dặm vá liên tục ẢNH: B.B

Tuy nhiên, để có nguồn vốn lớn để đầu tư công trình mang tính huyết mạch này thì không thể trông chờ vào nguồn vốn đầu tư công mà cần phải tận dụng nguồn vốn xã hội hoá. Vì thế ĐT830 (đoạn từ H.Đức Hòa đến QL1) được đầu tư theo hình thức BOT, còn đoạn từ QL1 (H.Bến Lức) đến sông Soài Rạp được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

ĐT830 đoạn từ QL1 đến sông Soài Rạp được dặm vá liên tục do hư hỏng ẢNH: B.B