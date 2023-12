Vì sao đường Lương Định Của chỉ 2,3 km ở Thủ Đức làm 9 năm không xong?

Vấn đề 2 dự án “đứng hình” của TP.Thủ Đức gồm đường Lương Định Của và Tăng Nhơn Phú được nêu tại buổi họp báo kinh tế - xã hội của UBND TP.HCM định kỳ chiều 14.12.



Ông Nguyễn Quang Chi, Phó trưởng phòng giao thông công chính TP.Thủ Đức cho biết dự án nâng cấp đường Lương Định Của (đoạn từ Trần Não đến nút giao An Phú), TP.Thủ Đức, TP.HCM khởi công tháng 4.2015, tổng khối lượng đến nay đạt khoảng 85%.

Dự án dài khoảng 2,3 km với tổng mức đầu tư hơn 800 tỉ đồng từ ngân sách thành phố. Trong đó, phạm vi từ đường Nguyễn Hoàng đến đường Mai Chí Thọ tạm dừng thi công từ tháng 12.2019 do vướng mặt bằng.

Đối với phần đất hơn 22.000 m2 nằm trong lộ giới đường Lương Định Của thuộc dự án khu đô thị An Phú - An Khánh, ông Chi cho biết hồi tháng 4.2023, lãnh đạo TP.HCM đã giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp Sở GTVT, UBND TP.Thủ Đức, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông rà soát, xác định phạm vi, diện tích đất giao thông chiếm dụng của nút giao thông An Phú làm cơ sở đề xuất, bổ sung chi phí giải phóng mặt bằng vào tổng mức đầu tư của dự án xây dựng nút giao thông An Phú.

Đường Lương Định Của (P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) chưa thể mở rộng vì vướng giải phóng mặt bằng NGỌC QUỲNH

Đối với 4 hộ dân nằm trên đường Lương Định Của (từ đường Trần Não đến Nguyễn Hoàng), ông Chi cho biết sẽ thực hiện biện pháp hành chính sau Tết Nguyên đán để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công.

Cũng tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi về tuyến đường Tăng Nhơn Phú (đoạn từ đường Đình Phong Phú đến Đỗ Xuân Hợp) bị xuống cấp nghiêm trọng. Ông Chi cho biết dự án nâng cấp tuyến đường Tăng Nhơn Phú dài hơn 1,8 km, tổng mức đầu tư 136 tỉ đồng.

Dự án đường Tăng Nhơn Phú khởi công từ năm 2017, đến cuối năm 2019 thì “đứng hình” vì vướng mặt bằng. Đến nay, tính chung dự án mới thi công được phần thoát nước và mặt đường tương đương 40% khối lượng.

Khi dự án tạm ngừng, tuyến đường xuất hiện những hư hỏng gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Để khắc phục tình trạng này, UBND TP.Thủ Đức nhiều lần đề nghị chủ đầu tư thực hiện sửa chữa, khắc phục những hư hỏng.

Trước mắt, TP.Thủ Đức giao UBND P.Phước Long B và P.Tăng Nhơn Phú B duy tu đảm bảo giao thông tuyến đường Tăng Nhơn Phú hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2024. Cạnh đó, ông Chi cho biết việc giải phóng mặt bằng sẽ thực hiện lại trong quý 2/2024.