Người dân ám ảnh vì đường tránh Đồng Xoài

Những hố sâu, ổ voi, ổ gà trên tuyến đường tránh thành phố Đồng Xoài (cũ), nay thuộc P.Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi lưu thông qua khu vực này.

Vào giờ cao điểm, do xe tải nặng bị cấm lưu thông trên đường ĐT.741 (đoạn qua nội ô phường Bình Phước), nên hầu hết phải chuyển hướng qua đường Nguyễn Huệ, còn gọi là tuyến tránh thành phố Đồng Xoài, để ra quốc lộ 14. Việc này khiến lưu lượng phương tiện trên tuyến tăng đột biến, gây áp lực lớn cho mặt đường vốn đã xuống cấp.

Đáng lo ngại hơn, ngay khu vực ngã ba Nguyễn Huệ – ĐT.741 là cổng Trường tiểu học Tân Xuân B, nơi mỗi ngày có hàng ngàn lượt phụ huynh đưa đón con em. Thế nhưng, trước cổng trường lại xuất hiện hàng chục hố sâu, ổ voi, ổ gà chưa được khắc phục triệt để.

Trước cổng Trường Tiểu học Tân Xuân B xuất hiện hàng chục hố sâu, ổ voi, ổ gà chưa được khắc phục triệt để.

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Mặc dù tuyến đường có kẻ vạch đôi liền, cấm lấn làn, nhưng do lo ngại va vào hố hoặc làm hư xe, nhiều tài xế vẫn buộc phải đè vạch, lấn sang làn ngược chiều, thậm chí chạy hẳn qua bên đối diện hoặc vào làn xe thô sơ. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao, nhất là vào giờ tan học – khi trẻ nhỏ và phụ huynh tập trung đông trước cổng trường.

Toàn tuyến đường Nguyễn Huệ dài khoảng 3,5 km nhưng có hàng chục đoạn đường bị hư hỏng. ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đầu tháng 9.2025, UBND phường Bình Phước đã có báo cáo gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về tình trạng hư hỏng nghiêm trọng trên tuyến đường tránh, đồng thời kiến nghị Sở xem xét và đề nghị Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài tiếp tục sửa chữa, khắc phục các điểm xuống cấp.

Sau đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài phối hợp với UBND phường Bình Phước thực hiện việc sửa chữa. Tuy nhiên, đến chiều 14.10, nhiều vị trí vẫn chưa được khắc phục, xuất hiện những hố sâu, ổ voi, ổ gà gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Người dân rất mong những vấn đề này sớm được xử lý, trả lại tuyến đường an toàn, tiện lợi cho việc sinh hoạt và lưu thông.