Vì sao game thủ chuyên nghiệp 'nói không' với màn hình OLED?

Dù công nghệ OLED tỏ ra vượt trội, nhưng trong giới game thủ eSports (thể thao điện tử) chuyên nghiệp, tấm nền LCD loại TN và IPS truyền thống vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Vậy nguyên nhân đến từ đâu?

Nguyên nhân thể thao điện tử chuyên nghiệp không dùng màn hình OLED

Theo đó, ngoài khía cạnh tiết kiệm chi phí, yếu tố then chốt đến từ việc các game thủ chuyên nghiệp luôn ưu tiên sử dụng các thiết bị tương đồng với hệ thống máy tính tại giải đấu chính thức hoặc trong các buổi đấu tập. Khi thể thao điện tử bùng nổ từ đầu những năm 2000 với Counter-Strike và Unreal Tournament, các tổ chức lớn như Team Liquid, FaZe Clan và Cloud9 đã vận hành các cơ sở huấn luyện và trang bị dàn máy tính có thông số đồng nhất từ rất sớm.

Game thủ chuyên nghiệp không chọn màn hình OLED để thi đấu ẢNH: CHATGPT

Trong khi các sự kiện lớn như The International của Dota 2 hay Giải Vô địch Thế giới Liên Minh Huyền Thoại đã định hình từ giai đoạn 2011 - 2013, các mẫu màn hình chơi game OLED chỉ mới bắt đầu được thương mại hóa rộng rãi từ năm 2022 với dòng Alienware AW3423DW QD-OLED 34 inch.

Trước đó, các dòng màn hình OLED đời đầu có giá thành quá đắt đỏ và vướng phải nhiều vấn đề kỹ thuật. Do đó, các tổ chức thể thao điện tử đã duy trì giải pháp cung cấp các dòng màn hình hiệu quả về mặt chi phí cho các tuyển thủ từ trước khi giải đấu diễn ra.

Đối với các tuyển thủ, màn hình thường được tổ chức cung cấp và nhà tài trợ chi trả với kích thước tiêu chuẩn chỉ từ 24 đến 27 inch nhằm giữ giao diện hiển thị nằm trọn trong tầm nhìn trung tâm để tối ưu hóa phản xạ. Độ phân giải màn hình hiếm khi vượt quá 1.440p mà phổ biến nhất là 1.080p, bởi việc chơi game ở độ phân giải 4K rất khó để duy trì tốc độ khung hình cao ổn định.

Yếu tố quan trọng nhất mà các game thủ tìm kiếm là tần số quét cực cao từ 240 đến 600 Hz cùng thời gian phản hồi nhanh nhằm giảm độ trễ đầu vào, triệt tiêu hiện tượng bóng mờ và nhòe hình trong các tựa game bắn súng nhịp độ cao.

Thực tế cho thấy thương hiệu Zowie của Đài Loan đang chiếm ưu thế trên đấu trường chuyên nghiệp khi có tới 92% tuyển thủ Counter-Strike 2 và 73% người chơi Valorant tin dùng. Các mẫu màn hình tiêu biểu của hãng như Zowie XL2566K TN và XL2586X TN đều chỉ hỗ trợ độ phân giải 1.080p, kích thước 24 đến 27 inch nhưng lại sở hữu tần số quét lần lượt đạt tới mức 360 Hz và 540 Hz. Đây chính là những thông số kỹ thuật đáp ứng chính xác mọi yêu cầu mà các tuyển thủ chuyên nghiệp đòi hỏi ở một thiết bị thi đấu.

Việc các giải đấu lớn tiếp tục lựa chọn trang bị đồng bộ những dòng màn hình này cũng nhằm đảm bảo mọi đấu thủ đều được tiếp cận phần cứng như nhau khi thi đấu. Sự đồng nhất này giúp loại bỏ hoàn toàn các lợi thế cạnh tranh thiếu công bằng, biến màn hình tấm nền TN trở thành tiêu chuẩn khó thay thế trong môi trường thể thao điện tử chuyên nghiệp.