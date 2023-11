Vì sao gạo Thái liên tục tăng còn gạo Việt vẫn bất động?

Theo The Jakarta Post của Indonesia, dẫn nguồn từ Cơ quan Lương thực Quốc gia (Bapanas): Vụ thu hoạch lúa đầu tiên thường diễn ra vào tháng 3 hoặc tháng 4 nhưng năm nay thời điểm thu hoạch sớm nhất cũng phải đến tháng 5, trễ đến 2 tháng so với thông thường. Nguyên nhân do El Nino gây hạn hán kéo dài trên toàn quốc. "Có thể dẫn đến giá gạo tăng do nguồn cung sẽ căng thẳng trong quý đầu tiên của năm tới", ông Arief Prasetyo Adi, người đứng đầu Bapanas được báo chí dẫn lời.

Bapanas đã chỉ đạo Cơ quan Hậu cần Nhà nước (Bulog) đảm bảo dự trữ gạo duy trì trên 1 triệu tấn để đáp ứng nhu cầu trong nước. Bulog hiện có 1,4 triệu tấn gạo dự trữ và được phép nhập khẩu 1,5 triệu tấn.

Trong khi đó, theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong năm 2024 Nigeria sẽ trở thành một trong những nước mua gạo lớn nhất thế giới với sản lượng dự kiến đến 2,1 triệu tấn. Ngoài ra, một quốc gia châu Phi khác là Burkina Faso cũng sẽ tăng nhập khẩu đáng kể với số lượng lên tới trên 500.000 tấn.