Vì sao giá cà phê đột nhiên rớt mạnh?

Nhiều người trồng cà phê tại Tây nguyên hy vọng giá cà phê sẽ giữ mức cao như hiện nay khi vào vụ thu hoạch ĐINH ĐANG

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên trong những ngày cuối tuần bất ngờ giảm mạnh 1.400 - 1.500 đồng, dao động trong khung 65.800 - 66.300 đồng/kg. Giá cà phê thế giới cũng đồng loạt giảm mạnh phiên cuối tuần, đánh mất đà tăng của các phiên trước đó. Theo các chuyên gia, đã có một cuộc thoái vốn khỏi mặt hàng cà phê để chuyển sang các loại hàng hóa khác.

Mặc dù nhận được nhiều kỳ vọng nhưng xuất khẩu cà phê của nhà sản xuất Việt Nam trong quý 3/2023 nhiều khả năng sẽ chậm lại do nguồn cung đã cạn. Trong 9 tháng đầu niên vụ (từ tháng 10.2022 đến nay) Việt Nam đã xuất khẩu 1,44 triệu tấn cà phê, trong khi sản lượng cà phê trong niên vụ 2022 - 2023 theo ước tính của Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam giảm 10 - 15% so với niên vụ trước xuống còn 1,5 - 1,6 triệu tấn.

Các chuyên gia dự báo, lượng hàng xuất khẩu từ nay đến cuối năm có thể giảm khoảng 50% so với cùng kỳ do lượng tồn kho dần cạn, chủ yếu nằm trong tay các nhà xuất khẩu FDI, cộng thêm tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu khiến cây cà phê bị mất mùa, sản lượng càng giảm hơn.

Mới đây, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2023 - 2024 tăng 1,6 triệu bao (5%) lên 31,3 triệu bao do thời tiết thuận lợi. Diện tích sản xuất dự kiến không thay đổi với gần 95% tổng sản lượng vẫn là cà phê robusta. USDA dự báo, tồn kho cuối vụ 2023 - 2024 của Việt Nam sẽ tăng 1 triệu bao so với vụ trước lên mức 2,7 triệu bao. Về lâu dài, để Việt Nam vẫn giữ vị thế là cường quốc cà phê thì sản lượng cần duy trì ở mức 1,8 triệu tấn. Trong 3 năm qua, diện tích cà phê liên tục bị thu hẹp do bị thay thế bởi các loại cây ăn trái khác.