Vì sao giá cà phê nội địa tăng sốc?

Trong 2 ngày, giá cà phê tại Tây nguyên tăng tổng cộng hơn 8.000 đồng/kg và hôm nay giao dịch quanh mức 133.000 đồng/kg; thấp hơn 2.000 đồng/kg so với giá kỷ lục 135.000 đồng/kg vào cuối tháng 4.2024.



Giá cà phê nội địa tăng nhanh theo thị trường thế giới ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Trong khi đó, trên thị trường London (Anh) kể từ đầu tuần đến nay, mặt hàng cà phê robusta kỳ hạn tháng 5 tăng tổng cộng 274 USD/tấn lên 5.373 USD/tấn; thấp hơn 448 USD so với đỉnh điểm 5.821 USD/tấn ghi nhận vào giữa tháng 2.2025. Ở thời điểm đó, giá cà phê nội địa 132.000 đồng/kg.

Theo một số doanh nghiệp, giá cà phê nội địa tăng mạnh trong thời gian gần đây bắt nhịp với đà tăng thế giới có 3 yếu tố chính gồm tỉ giá, chi phí vận chuyển tăng cao. Yếu tố thứ 3 à những người nắm giữ cà phê vẫn kỳ vọng vào một mức giá tốt hơn nên chưa vội ra hàng. Chính vì vậy, thời gian qua, lượng cà phê giao dịch trên thị trường rất hạn chế, tạo đà tăng mạnh cho giá nội địa những ngày gần đây.

Một yếu tố khách quan khác hỗ trợ cho xu hướng tăng nhanh của giá cà phê Việt Nam là sản lượng cà phê Brazil xuất khẩu giảm mạnh. Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe) cho biết: Xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 3 vừa qua giảm đến gần 26,5% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, đối với mặt hàng cà phê conilon (robusta), sau giai đoạn xuất khẩu mạnh mẽ nửa đầu niên vụ 2024 - 2025, từ tháng 3 vừa qua, sản lượng xuất khẩu cà phê giảm 84% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do nhu cầu nội địa tăng và nguồn dự trữ giảm vào cuối vụ. Tính chung 9 tháng, xuất khẩu cà phê conilon của Brazil đạt 346.000 tấn, thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm trước.