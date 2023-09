Vì sao giá heo hơi liên tục giảm

Đàn heo vẫn tăng, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi giảm

Báo cáo của Bộ NN-PTNT cho biết trong tháng 8 dịch tả heo châu Phi có xu hướng quay trở lại tại một số địa phương khiến tình hình chăn nuôi trở nên khó khăn, làm giá bán heo hơi giảm. Ước tính tổng số heo của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 8.2023 tăng khoảng 3,3% so với cùng thời điểm năm 2022. Bên cạnh đó, tổng số gia cầm của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 8.2023 cũng tăng khoảng 2,3% so với cùng thời điểm năm 2022. Tính chung trong 8 tháng năm 2023, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu đạt trên 3,4 tỉ USD, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Về phía nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, đối với mặt hàng đậu nành, 8 tháng qua nhập khẩu gần 1,37 triệu tấn, trị giá gần 877 triệu USD, giá trung bình 637,8 USD/tấn; tăng 7,1% về lượng nhưng giảm 8,5% về giá so với 8 tháng năm 2022. Lúa mì nhập khẩu của cả nước đạt gần 3,15 triệu tấn, tương đương gần 1,1 tỉ USD, tăng 9,2% về lượng và tăng 1,5% về kim ngạch; giá trung bình đạt 352,3 USD/tấn, giảm 7%. Nhập khẩu bắp các loại đạt trên 5,35 triệu tấn, trị giá trên 1,7 tỉ USD, giá trung bình 320,2 USD/tấn; giảm 8,6% về lượng, giảm 18% kim ngạch và giảm 10,3% về giá so với 8 tháng năm 2022.