Vì sao giá vàng 'lao dốc' bất chấp căng thẳng địa chính trị leo thang?

Lực "chốt lời" và sự mạnh lên của đồng USD

Từ ngày 2 - 4.3, giá vàng trong nước biến động dữ dội theo giá vàng thế giới. Sau khi tăng mạnh ngày 2.3, giá vàng "lao dốc không phanh" trong ngày 3.3 và 4.3, bất chấp căng thẳng địa chính trị đang leo thang.

Giá vàng ngày 4.3 tiếp tục đà giảm mạnh ẢNH: ĐAN THANH

Tiến sĩ Đào Lê Trang Anh, giảng viên cấp cao ngành tài chính (Đại học RMIT Việt Nam), phân tích, đợt tăng mạnh của giá vàng ngày 2.3 chủ yếu phản ánh phản ứng tức thời của thị trường trước thông tin bất ổn địa chính trị leo thang.

Khi rủi ro gia tăng, vàng và bạc thường được xem là tài sản trú ẩn an toàn nên dòng tiền đầu cơ đổ vào mạnh, đẩy giá tăng vọt. Tuy nhiên, mức tăng này diễn ra trong trạng thái "quá mua", mang nặng yếu tố tâm lý nên rất dễ xuất hiện điều chỉnh kỹ thuật khi lực mua suy yếu.

Nguyên nhân căn bản của đợt giảm sâu ngày 3 - 4.3 đến từ sự đảo chiều của dòng tiền toàn cầu. Lực chốt lời mạnh sau khi giá đạt đỉnh đã tạo áp lực bán lớn. Cạnh đó, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại khiến vàng kém hấp dẫn hơn.

"Làn sóng bán tháo trên thị trường tài chính cũng góp phần gây áp lực lên vàng. Thị trường cổ phiếu và trái phiếu chính phủ đồng loạt giảm, trong đó chỉ số S&P 500 có thời điểm mất khoảng 1,5%. Trong các đợt điều chỉnh mạnh của cổ phiếu, nhà đầu tư thường buộc phải bán cả tài sản trú ẩn như vàng để bổ sung tiền mặt ký quỹ cho tài khoản môi giới", bà Trang Anh nói.

Ông Nguyễn Quang Huy (Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường đại học Nguyễn Trãi), nhìn nhận, diễn biến giá vàng vài ngày qua là phản ứng mang tính quy luật hơn là bất thường.

Trong giai đoạn tăng "nóng", vàng thế giới bứt phá mạnh nhờ sự cộng hưởng của rủi ro địa chính trị, kỳ vọng chính sách tiền tệ và dòng tiền phòng vệ. Giá trong nước thậm chí khuếch đại đà tăng khi nguồn cung hạn chế và tâm lý tích trữ gia tăng.

Ở vùng đỉnh, những nhà đầu tư mua ở vùng giá thấp trước đó có động lực hiện thực hóa lợi nhuận. Các quỹ đầu tư quốc tế cũng có xu hướng cơ cấu lại danh mục khi giá đạt mục tiêu ngắn hạn.

"Thông thường, căng thẳng địa chính trị sẽ hỗ trợ cho cả vàng và bạc. Nhưng thị trường tài chính luôn vận động theo kỳ vọng tương lai. Khi phần lớn thông tin rủi ro đã được phản ánh vào giá, dư địa tăng thêm sẽ thu hẹp", ông Huy nói.

Vàng trong nước có thể vượt 200 triệu đồng/lượng?

Dự báo giá vàng thế giới có thể lên tới 6.000 USD/ounce trong năm nay hoặc đầu năm 2027 đang xuất hiện rộng rãi.

Ngân hàng UOB dự báo, vàng có thể đạt khoảng 5.400 USD/ounce trong quý 2/2026 và hướng tới mốc 6.000 USD/ounce vào quý 1/2027 nếu bất ổn địa chính trị tiếp diễn, nhu cầu trú ẩn tăng mạnh.

Một số quan điểm phân tích khác cũng cho rằng, xung đột ở Trung Đông, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương và rủi ro kinh tế toàn cầu có thể tiếp tục đẩy giá lên cao hơn nữa, lên tới 6.250 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Dự báo vẫn còn nhiều yếu tố hỗ trợ vàng trong dài hạn ẢNH: ĐAN THANH

Bà Trang Anh đánh giá, vàng giảm giá 2 ngày qua là nhịp điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn, hơn là tín hiệu xác nhận một chu kỳ giảm giá mới. Kim loại quý này vẫn có nhiều yếu tố hỗ trợ nếu rủi ro toàn cầu tiếp tục gia tăng, bao gồm địa chính trị, lạm phát và dòng vốn dịch chuyển khỏi tài sản rủi ro vào tài sản trú ẩn như vàng.

Tuy nhiên, kịch bản 6.000 USD/ounce đối với giá vàng thế giới phụ thuộc vào mức độ kéo dài và mở rộng của các yếu tố rủi ro đó, đặc biệt khi có cú sốc đủ lớn như khủng hoảng tài chính, suy thoái sâu hoặc xung đột địa chính trị lan rộng ngoài kiểm soát.

Trong điều kiện cơ sở, vàng vẫn được hỗ trợ nhưng sẽ đan xen các nhịp điều chỉnh mạnh do chốt lời, biến động của đồng USD và dòng tiền trên thị trường cổ phiếu toàn cầu.

"Đối với thị trường trong nước, khả năng vàng vượt 200 triệu đồng/lượng không chỉ phụ thuộc giá thế giới mà còn vào cung - cầu nội địa và mức chênh lệch giá. Nếu giá quốc tế tiếp tục lập đỉnh mới và tâm lý đầu cơ trong nước gia tăng, mốc này không phải không thể xảy ra", bà Trang Anh nói.

Chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cũng khá tin tưởng vào đà tăng của giá vàng trong cả năm 2026 khi vẫn đang có nhiều yếu tố bất ổn trên thị trường toàn cầu.

"Thị trường vàng luôn có những nhịp rung lắc mạnh trong ngắn hạn nên lướt sóng sẽ khá rủi ro. Nếu xuống tiền đầu tư cả vàng và bạc, có thể chia theo tỷ lệ 70% vàng và 30% bạc", ông Hiếu lưu ý nhà đầu tư.

Vàng miếng SJC hiện được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào 181,2 triệu đồng/lượng và bán ra 184,2 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng mỗi lượng so với chốt ngày 3.3. So với chốt ngày 2.3, giá mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 6,7 triệu đồng. Điều đó có nghĩa, nếu mua vàng cuối ngày 2.3 và bán ra hôm nay, khách hàng lỗ 9,7 triệu đồng/lượng.







