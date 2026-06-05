Vì sao giá vàng trong nước 'sập' mạnh dù thế giới lình xình?

Vàng "thủng" mốc 150 triệu/lượng

Hôm nay 5.6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) chỉnh giá vàng tới 6 lần, với tổng mức giảm 2,8 - 3,8 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với chốt ngày 4.6.

Hiện, mỗi lượng vàng miếng SJC được niêm yết mua vào và bán ra ở 149,2 - 153,2 triệu đồng. Chênh lệch giá mua - bán kéo giãn lên 4 triệu đồng/lượng thay vì duy trì mức 3 triệu đồng/lượng như gần đây.

Giá vàng trong nước đang ở mức thấp nhất 5 tháng qua ẢNH: ĐAN THANH

Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới rút ngắn chỉ còn 11 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vài ngày qua, mức chênh vẫn khoảng 15 triệu đồng/lượng; hồi cuối tháng 3, mức chênh lên tới trên 30 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, giá vàng Việt Nam "sập" mạnh trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động ít, chỉ giảm khoảng vài chục USD/ounce so với chốt phiên trước đó, tùy thời điểm. Lúc 16 giờ 27 (giờ Việt Nam) hôm nay, vàng thế giới giao ngay có giá 4.466,3 USD/ounce, giảm 8,1 USD/ounce (tương đương 0,18%).

Trao đổi với Thanh Niên, TS kinh tế Lê Bá Chí Nhân phân tích, mức giảm của vàng trong nước lớn hơn đáng kể so với biến động của vàng thế giới cho thấy thị trường vàng Việt Nam đang trong giai đoạn điều chỉnh mạnh sau thời gian dài duy trì mặt bằng giá cao, khoảng cách lớn so với giá quốc tế.

Khi giá vàng thế giới xuất hiện tín hiệu suy yếu do áp lực chốt lời, đồng USD phục hồi và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chưa sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước thường phản ứng mạnh hơn nhằm giảm thiểu rủi ro tồn kho và cân bằng trạng thái kinh doanh.

"Biên độ mua vào - bán ra được nới rộng từ khoảng 3 triệu đồng/lượng lên tới 4 triệu đồng/lượng là dấu hiệu cho thấy các đơn vị kinh doanh vàng đang gia tăng mức độ phòng thủ trước rủi ro biến động giá.

Khi thị trường xuất hiện xu hướng giảm, doanh nghiệp thường chủ động hạ giá mua vào mạnh hơn giá bán ra nhằm hạn chế nguy cơ thua lỗ nếu giá tiếp tục lao dốc trong các phiên kế tiếp. Nói cách khác, phần rủi ro thị trường đang được chuyển nhiều hơn sang phía người nắm giữ vàng", ông Nhân nói.

Ở góc độ vĩ mô, diễn biến này phản ánh tâm lý thị trường đang thay đổi từ trạng thái kỳ vọng tăng giá sang trạng thái thận trọng cao độ. Nhà đầu tư trong nước hiện không chỉ theo dõi yếu tố địa chính trị hay chính sách tiền tệ của Mỹ mà còn đánh giá lại khả năng duy trì mức chênh lệch rất cao giữa giá vàng trong nước và thế giới.

Diễn biến hôm nay là lời cảnh báo rằng, giai đoạn tăng "nóng" của vàng trong nước đang đối mặt với những đợt điều chỉnh mạnh hơn, rủi ro đối với các nhà đầu tư mua đuổi ở vùng giá cao đang ngày càng lớn. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm dài hạn đã hình thành.

"Hiện là vùng giá đáng để tích lũy dần vàng, bạc"

Không chỉ vàng, giá bạc hôm nay cũng giảm đáng kể. Các doanh nghiệp như Ancarat, Phú Quý... lúc gần 16 giờ 30 bán ra mỗi kg bạc ở mức 75,7 - 75,8 triệu đồng, giảm khoảng 1,6 triệu đồng/kg so với chốt ngày 4.6.

Tính từ mức giá bán ra cao nhất từ đầu năm đến nay ghi nhận ngày 29.1 (121,9 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 46 triệu đồng.

Nhà đầu tư nên áp dụng chiến lược giải ngân mua vàng, bạc từng phần theo nhiều đợt ẢNH: ĐT

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, hiện tại chưa thể khẳng định chắc chắn vàng hay bạc đã tạo đáy. Trên thị trường tài chính, việc xác định chính xác đáy gần như chỉ có thể biết được khi nó đã đi qua.

Vì vậy, câu hỏi quan trọng không phải là đáy đã xuất hiện hay chưa, mà là mức giá hiện tại đã đủ hấp dẫn để tích lũy từng phần cho mục tiêu dài hạn hay chưa.

Ông Nhân nhận định, hiện tại có thể là vùng giá đáng để tích lũy dần vàng, bạc, nhưng chưa phải là thời điểm phù hợp để đặt cược toàn bộ nguồn vốn. Nhà đầu tư nên áp dụng chiến lược giải ngân từng phần theo nhiều đợt.

Lưu ý quan trọng là, khoảng cách giá mua - bán vàng trong nước hiện khá lớn. Điều này khiến chi phí giao dịch tăng đáng kể, làm giảm hiệu quả đầu tư ngắn hạn. Giai đoạn hiện nay phù hợp hơn với nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn thay vì những người tìm kiếm lợi nhuận nhanh.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường đại học Nguyễn Trãi), nếu sẵn tiền trong tay, nhà đầu tư có thể tham khảo tỷ lệ "xuống tiền" khoảng 10 - 20% vào vàng, bạc; 30 - 40% vào tiền gửi tiết kiệm và trái phiếu doanh nghiệp; cổ phiếu khoảng 10 - 20%...