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Kinh tế

Giá vàng giảm thẳng đứng, về mốc 150 triệu/lượng

Đan Thanh
Đan Thanh
05/06/2026 11:15 GMT+7

Hôm nay 5.6, sau nhịp đi ngang đầu ngày, giá vàng miếng SJC giảm 3 nhịp liên tiếp.

Tại nhịp giảm gần nhất lúc 10 giờ 50 hôm nay 5.6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC ở mức 150,8 - 153,8 triệu đồng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng so chốt ngày 4.6.

Tính từ 1 - 5.6, giá vàng miếng SJC đã giảm 5,1 triệu đồng/lượng. So với mức giá bán ra cao nhất từ đầu năm tới nay ghi nhận ngày 29.1 (191,3 triệu đồng/lượng), người mua vàng miếng SJC đã lỗ 40,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 'sập' mạnh, tiến sát về 150 triệu/lượng - Ảnh 1.

Sáng nay, giá vàng và giá bạc đồng loạt giảm

ẢNH: ĐAN THANH

Hôm nay, giá bạc cũng tiếp tục giảm. Từ khi mở cửa giao dịch tới hơn 11 giờ, bạc 1 kg được bán ra quanh mức 75 - 76 triệu đồng/kg. 

Lúc 10 giờ 32, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra mỗi kg bạc là 73,333 - 75,6 triệu đồng, giảm 1,73 - 1,78 triệu đồng/kg.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý giao dịch giá mỗi kg bạc vào lúc 10 giờ 29 ở mức 73,199 - 75,466 triệu đồng (mua - bán), giảm 907.000 - 933.000 đồng...

So với mức bán ra cao nhất từ đầu năm tới nay ghi nhận ngày 29.1 (121,9 triệu đồng/kg), người "đu đỉnh" lỗ hơn 48 triệu đồng/kg.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 10 giờ 37 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.438,9 USD/ounce, giảm 35,5 USD/ounce (tương đương 0,7%); giá bạc giao ngay là 72,51 USD/ounce, giảm 1,25 USD/ounce (tương đương 1,7%) so với chốt phiên trước đó.

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