Vì sao giảm giá vẫn khó kích sức mua?

Thống kê của Sở Công thương TP.HCM cho thấy trong 10 tháng tính từ đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn TP.HCM tăng hơn 11% so cùng kỳ năm ngoái, tương đương 578.000 tỉ đồng. Tuy vậy, nếu so với những năm trước, sức mua vẫn chưa thể như cũ. Đại diện Sở Công thương TP.HCM cho rằng do thu nhập sụt giảm, đời sống khó khăn nên nhu cầu chi tiêu cho các sản phẩm không thiết yếu của người dân cũng giảm. Trong khi đó, nhóm khách có thu nhập từ trung bình khá trở lên, nhu cầu chi tiêu không thay đổi nhưng số này không lớn.