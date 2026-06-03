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Vì sao Google xin phép thả 32 triệu con muỗi ở California và Florida?

Kiến Văn
Kiến Văn
03/06/2026 09:20 GMT+7

Dự án chống dịch bệnh bằng muỗi của Google đang gây tranh luận giữa giới khoa học và các nhà môi trường.

Trong một động thái gây tranh cãi, Google đã công bố kế hoạch thả 32 triệu con muỗi đã được xử lý đặc biệt tại 2 bang California và Florida của Mỹ nhằm giảm thiểu số lượng muỗi và ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết, Zika và sốt vàng da. Cụ thể, chương trình mang tên Debug Program, thuộc sở hữu của Alphabet, sử dụng muỗi đực bị nhiễm vi khuẩn Wolbachia khiến chúng vô sinh.

Vì sao Google xin phép thả 32 triệu con muỗi ở California và Florida? - Ảnh 1.

Kế hoạch chống dịch bệnh bằng muỗi của Google đang gây chú ý toàn cầu

ẢNH: REUTERS

Theo các chuyên gia, khi muỗi đực này giao phối với muỗi cái trong quần thể bản địa, trứng sẽ không phát triển, từ đó làm giảm số lượng muỗi sinh sản. Điều đáng chú ý là muỗi đực không cắn, trong khi vi khuẩn Wolbachia được coi là an toàn cho con người và động vật.

Google có thể phải triển khai chương trình theo nhiều giai đoạn

Dự án Debug không chỉ nhằm giảm số lượng muỗi mà còn hướng tới việc ngăn chặn sự lây lan của các bệnh do muỗi truyền. Các nghiên cứu trước đây cho thấy vi khuẩn Wolbachia có khả năng ngăn chặn sự phát triển của bệnh sốt xuất huyết và Zika ở muỗi.

Google dự định triển khai chương trình theo nhiều giai đoạn, bắt đầu bằng việc phát triển chiến lược thả muỗi nhiễm Wolbachia. Sau đó, công ty sẽ sử dụng hệ thống tự động để nuôi hàng chục triệu con muỗi và chỉ thả muỗi đực. Kết quả của chương trình sẽ được theo dõi trong vòng 3 đến 6 tháng sau khi thả.

Mặc dù phương pháp này đã được chứng minh hiệu quả trong các thử nghiệm trước đó, Google có thể sẽ cần phải thả muỗi nhiều lần để duy trì hiệu quả, khác với các chương trình khác vốn tự duy trì sau khi triển khai. Hơn nữa, nếu không có biện pháp theo dõi, quần thể muỗi có thể trở lại mức ban đầu.

Dự án Debug của Google đang thu hút sự chú ý và tranh cãi, nhưng nếu thành công, nó có thể mở ra một hướng đi mới trong việc kiểm soát dịch bệnh do muỗi gây ra.

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Google Debug Program muỗi Vi khuẩn Wolbachia chống dịch bệnh
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