Google bị đe dọa bởi chính thứ từng giúp hãng thống trị internet

Kiến Văn
28/05/2026 15:10 GMT+7

Google từ lâu trở thành công cụ tìm kiếm phổ biến nhất trên thế giới và danh tiếng của dịch vụ này hoàn toàn xứng đáng.

Trong nhiều thập kỷ, Google là nơi duy nhất giúp người dùng tìm thấy mọi loại nội dung cần thiết, từ video, trò chơi đến trang web, tập tin và chương trình. Nhưng trong vài năm gần đây, thế giới internet mà người dùng sử dụng đã có những thay đổi đáng kể.

Xu hướng sử dụng internet của người dùng hiện nay đã thay đổi

ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Nhiều người có thể nhận thấy loại nội dung và cách trình bày đã thay đổi. Dường như toàn bộ internet đã trải qua một cuộc tái cấu trúc, được thúc đẩy bởi các thuật toán và SEO. Từng là điểm đến chính cho việc tìm kiếm thông tin, giờ đây Google chỉ còn là một tập hợp các bài báo, diễn đàn và liên kết đến mạng xã hội, với đủ loại thông tin mà người dùng có thể quan tâm hoặc không.

Khi Google không còn là lựa chọn được ưu tiên

Lý do khiến Google mất dần chỗ đứng bắt nguồn từ việc nhiều người đã chuyển sang ChatGPT để tìm kiếm thông tin hoặc các trang web chuyên biệt như Reddit để có cái nhìn sâu sắc hơn về các chủ đề. Nếu muốn thảo luận về game, Discord hoặc Subreddit là những lựa chọn phổ biến hơn.

Đặc biệt, môi trường internet hiện nay không còn là không gian tự do như trước. Mặc dù trở nên hiệu quả hơn nhưng internet lại ít "thoáng" hơn. Chẳng hạn, các nhà văn phải viết tiêu đề cụ thể và tuân thủ các quy tắc nhất định để Google ghi nhớ bài viết của họ.

Mặc dù vậy, điều đó không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Google. Trong thực tế, sự chú ý của người dùng đối với các nội dung ngày càng ngắn và không ai đủ kiên nhẫn để đọc những đoạn văn dài mà không tìm thấy câu trả lời ngay từ đầu.

Chúng ta đang sống trong thời đại mà sự chú ý trở thành một thứ xa xỉ. Các trang web cạnh tranh nhau để giành vị trí trên Google, tuân thủ các quy tắc SEO để xuất hiện trên màn hình của người dùng. Chính những điều đó đã ra một sự cân bằng cần thiết giữa việc cung cấp nội dung chất lượng và việc thu hút sự chú ý.

