Vì sao Google lại chọn iPhone 17 Pro để giới thiệu Gemini Spark?

Quyết định này thu hút sự chú ý đặc biệt, nhất là khi Google đang cạnh tranh trực tiếp với Apple trên thị trường smartphone. Tuy nhiên, đây là điều không phải ngẫu nhiên bởi Google nhận thức rõ rằng phần lớn người dùng AI trong tương lai của họ là những người sử dụng iPhone và Mac.

Josh Woodward, người đứng đầu Google Labs, sử dụng iPhone 17 Pro để trình diễn Gemini Spark tại sự kiện I/O 2026

ẢNH: GOOGLE

Trong bài thuyết trình, khán giả cũng thấy các máy Mac đang chạy bản demo của Gemini, điều này phù hợp với nỗ lực gần đây của Google nhằm mở rộng Gemini trên các nền tảng của Apple, bao gồm cả một ứng dụng macOS chuyên dụng.

Google cho thấy tương lai Gemini không chỉ dành cho Android

Google hiểu rằng việc thuyết phục người dùng iPhone sử dụng dịch vụ của Gemini dễ dàng hơn nhiều so với việc yêu cầu họ chuyển sang một thiết bị khác. Việc trình diễn Gemini Spark hoạt động mượt mà trên phần cứng của Apple gửi đi một thông điệp rõ ràng đến hàng triệu người theo dõi sự kiện: bạn không cần phải sở hữu Pixel để trải nghiệm các công cụ trí tuệ nhân tạo của Google.

Google cũng nhấn mạnh rằng họ đang lắng nghe và sắp xếp phản hồi từ người dùng, tập trung vào những sản phẩm mà người dùng thực sự mong muốn. Hiện tại, người dùng Apple đại diện cho một cơ hội lớn cho công ty. Theo các báo cáo, iPhone 17 đã trở thành smartphone bán chạy nhất thế giới trong quý 1/2026, trong khi thị phần của các thiết bị Pixel vẫn còn khiêm tốn.

Chạy trên nền tảng Gemini 3.5, Gemini Spark kết nối với các ứng dụng như Gmail, Docs, Slides và các ứng dụng Workspace khác giúp xử lý các tác vụ định kỳ và quy trình làm việc hiệu quả. Google cho biết trợ lý AI này sẽ được triển khai cho người dùng thử nghiệm trước khi chính thức ra mắt cho người dùng đăng ký Google AI Ultra tại Mỹ vào tuần tới.

Điều đáng chú ý nhất từ bài phát biểu này không chỉ là chiếc điện thoại mà còn là việc Google công khai thể hiện rằng tương lai trí tuệ nhân tạo của họ phụ thuộc nhiều vào người dùng Apple.