Google giới thiệu Gemini Spark - trợ lý AI giống 'người thật' hơn bao giờ hết

Khác với các công cụ AI (trí tuệ nhân tạo) truyền thống, Gemini Spark có khả năng tự động thực hiện các nhiệm vụ mà không cần sự giám sát của người dùng.

Gemini Spark có thể thực hiện nhiệm vụ ngay cả khi người dùng tắt máy tính ẢNH: GOOGLE

Một trong những điểm nổi bật của Gemini Spark là khả năng hoạt động trên các máy ảo chuyên dụng, có nghĩa sau khi giao nhiệm vụ cho nó, người dùng có thể tắt máy tính mà không lo lắng về việc tác vụ sẽ bị gián đoạn. Gemini Spark có thể thực hiện công việc ở chế độ nền, cho phép người dùng rời khỏi bàn làm việc mà không cần phải giữ máy tính luôn mở.

Gemini Spark được trang bị mô hình Gemini 3.5 mới nhất và công nghệ Antigravity của Google giúp nó xử lý các tác vụ phức tạp hơn. Khi nhận yêu cầu, Gemini Spark sẽ chia nhỏ nhiệm vụ thành các bước và hoạt động trên nhiều ứng dụng cùng lúc, từ email đến tài liệu và tin nhắn trò chuyện, giúp nó có cái nhìn toàn diện về thông tin cần thiết. Nó có khả năng soạn thảo nội dung, cập nhật tệp theo thời gian thực và quản lý việc theo dõi thay mặt người dùng.

Khi nào Gemini Spark có mặt?

Hiện tại, Gemini Spark chỉ tương thích với các ứng dụng nội bộ của Google như Gmail, Drive và Docs. Tuy nhiên, trong tương lai, Google dự kiến sẽ mở rộng tích hợp với các công cụ của bên thứ ba nhằm mang lại nhiều sự lựa chọn hơn cho người dùng.

Giao diện làm việc của Gemini Spark ẢNH: GOOGLE

Về thời gian ra mắt, Google đang triển khai Gemini Spark cho một nhóm người dùng thử nghiệm trước khi phát hành bản beta cho những người đăng ký gói Google AI Ultra. Gói dịch vụ này có giá 100 USD mỗi tháng, trong khi gói AI Ultra cao cấp đã được giảm giá từ 250 USD xuống còn 200 USD mỗi tháng. Cuối năm nay, Gemini Spark cũng sẽ hoạt động trực tiếp trong trình duyệt Google Chrome và trên nền tảng Android thông qua một môi trường mới mang tên Android Halo.