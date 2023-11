Vì sao hay ngứa mắt sau khi tắm?

Một nguyên nhân thường gặp khác khiến ngứa mắt khi tắm là do khô mắt. Tình trạng này dễ dàng xử lý bằng các loại nước nhỏ mắt. Nếu ngứa mắt sau khi tắm xảy ra thường xuyên, đã loại trừ tác nhân do xà bông và khô mắt, thì nguyên nhân rất có thể là do nước, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Không chỉ xà bông mà một số tạp chất hay clo trong nước cũng có thể gây ngứa mắt sau khi tắm SHUTTERSTOCK

Nước sinh hoạt làm ngứa mắt sau khi tắm trong những trường hợp sau:

Người nhạy cảm với clo

Nước sinh hoạt được lấy từ nguồn nước tự nhiên nên sẽ có vi khuẩn. Chất clo được cho vào nước để tiêu diệt vi khuẩn và mầm bệnh. Quá trình này được gọi là khử clo. Hàm lượng clo cho vào nước vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người.

Tuy nhiên, một số người lại cực kỳ nhạy cảm với clo, dẫn đến kích ứng da và đôi khi là mắt. Với mắt, nguyên nhân gây ngứa thường là do để nước chảy nhiều vào mắt hoặc tác động của hơi nước khi tắm nước nóng.

Ảnh hưởng của clo đặc biệt dễ nhận ra khi tắm hồ bơi. Người nhạy cảm với clo sẽ bị đỏ mắt, chảy nước mắt và nhạy cảm với ánh sáng trong vòng vài giờ sau khi bơi.

Nước có tạp chất

Tình trạng mắt ngứa sau khi tắm do nước có tạp chất thường xảy ra ở những nơi dùng nước giếng. Vì nước chảy tràn trên mặt đất khi mưa sẽ ngấm dần xuống lòng đất. Hệ quả là nước có thể chứa hàm lượng thuốc trừ sâu, có mức độ cao các khoáng chất như canxi, magiê.

Các chất này trong nước khi tiếp xúc với axit stearic trong xà bông sẽ tạo ra cặn và ít bọt hơn. Những cặn này sẽ gây ngứa nếu không may rơi vào mắt. Thậm chí, ngay cả khi không có xà bông thì các khoáng chất trong nước cũng có thể gây ngứa mắt.

Có chất kích ứng trong nước

Nước ở các thành phố do được kiểm tra thường xuyên nên ít có khả năng có chất gây kích ứng da. Nước giếng đôi khi sẽ xuất hiện tình trạng này. Các chất gây kích ứng không chỉ là thuốc trừ sâu, khoáng chất mà còn có thể là trầm tích, hóa chất hay các nguyên tố hóa học khác như chì, nitrat, theo Medical News Today.