Vì sao Hoa hậu Ý Nhi trượt top 20 Miss World 2025?

Đại diện Miss World Việt Nam 2023 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023) Huỳnh Trần Ý Nhi dù để lại ấn tượng tốt với dự án Beauty With a Purpose (BWAP - sắc đẹp vì mục đích cao cả) mang tên "Heart to Head" (từ trái tim đến khối óc), vẫn không thể góp mặt trong top 20 của phần thi Head to Head Challenge. Đây là một trong những vòng thi phụ quan trọng nhất, nơi thí sinh thể hiện khả năng giao tiếp và thuyết trình dự án của mình.



Việc không có tên trong top 20 Head to Head cũng đồng nghĩa với việc Ý Nhi mất đi cơ hội đặc cách vào thẳng vòng trong thông qua fast track (đường đua nhanh) của phần thi này

Dự án "Heart to Head" ý nghĩa nhưng cạnh tranh khốc liệt tại Miss World

Dự án "Heart to Head" của Ý Nhi, được giới thiệu trên trang chính thức của Miss World, tập trung vào việc nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng thư viện và cung cấp sách vở cho trẻ em nghèo khắp Việt Nam. Mục tiêu là trao quyền cho trẻ em thông qua giáo dục, coi đó là con đường bền vững để thay đổi số phận. Dự án này được đánh giá cao về tính nhân văn và ý nghĩa.

Tuy nhiên, tại Miss World 2025, sự cạnh tranh là vô cùng khốc liệt. Nhiều thí sinh khác cũng mang đến những dự án nhân ái tương tự nhưng với quy mô và tác động đã được chứng minh rộng lớn hơn. Ví dụ như dự án "My Body, My Treasure" của đại diện đến từ Panama tập trung vào phòng chống và bảo vệ trẻ em khỏi lạm dụng tình dục thông qua giáo dục và nâng cao nhận thức. Hay, đại diện đến từ Colombia - góp phần thành lập bệnh viện nhi đầu tiên chuyên về chăm sóc giảm nhẹ tại Colombia, đánh dấu bước tiến quan trọng trong y tế.

Dự án của Ý Nhi đã được triển khai tại 12 tỉnh thành, trong đó riêng Quảng Nam có 2 trường được tu sửa. Ngoài việc xây dựng vật chất, "Heart to Head" còn kỳ vọng khơi dậy hy vọng trong các em nhỏ và cộng đồng bằng việc kết nối trái tim với lý trí, truyền đi thông điệp nhân ái rằng: cơ hội khởi đầu từ giáo dục

Những thí sinh lọt top 20 Head to Head nổi bật với tính thực tiễn và sự dấn thân trong dự án. Kiana Tomita - Miss World Nhật Bản, với dự án "Rise Together", không chỉ kêu gọi mà còn trực tiếp có mặt tại hiện trường thảm họa và chung tay khắc phục hậu quả. Cô dành thời gian nghiên cứu sâu về các thảm họa, thăm vùng ảnh hưởng và lắng nghe câu chuyện của người dân, thể hiện sự đồng cảm sâu sắc và kinh nghiệm thực tế trong công tác tái thiết cộng đồng qua giáo dục.

Tương tự, Zoalize Jansen van Rensburg - Miss World Nam Phi với dự án "Never Too Young To Advocate" đã chạm đến trái tim bằng câu chuyện cá nhân khi thăm trại trẻ mồ côi. Zoalize cống hiến mang đến tình yêu thương, giáo dục và kỹ năng sống cho trẻ em mồ côi, đồng thời hợp tác với nhiều tổ chức và hỗ trợ sáng kiến bàn học di động Mi-Desk từ vật liệu tái chế, giúp hàng triệu trẻ em vùng nông thôn châu Phi. Cô cũng là tác giả cuốn sách thiếu nhi Only a World Away. Dự án của Zoalize giải quyết vấn đề lớn về giáo dục và quyền trẻ em ở châu Phi, kết hợp giải pháp sáng tạo và bền vững đầy thuyết phục.

Để vào top 20, những đại diện như Kiana Tomita (Nhật Bản) và Zoalize Jansen van Rensburg (Panama) Jéssica Pedroso (Brazil) còn cần có khả năng trình bày lưu loát, tự tin, am hiểu sâu sắc dự án và khả năng kết nối cảm xúc với ban giám khảo

Những yếu tố quyết định cần có tại Miss World

Việc Ý Nhi không vào top 20 Head to Head có thể do nhiều yếu tố. Miss World là một đấu trường sắc đẹp toàn cầu với hơn 100 đại diện xuất sắc, nhiều người trong số đó sở hữu kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp và các dự án BWAP đã có tầm vóc quốc tế.

Bên cạnh đó, yếu tố trình diễn và sức mạnh truyền thông cũng rất quan trọng. Các thí sinh đến từ những quốc gia có nền truyền thông phát triển, với lượng người theo dõi đông đảo trên các nền tảng quốc tế, thường dễ tạo sức hút và nổi bật hơn. Ý Nhi được xem là một trong số ít người đẹp có nhiều dư luận, truyền thông trái chiều trong nước.

Ngoài ra, việc sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai cũng có thể là rào cản, khiến Ý Nhi chưa thể truyền tải trọn vẹn cảm xúc và chiều sâu ý tưởng trong phần thi đối thoại trực tiếp. Thêm nữa, người đẹp này cũng đã bị loại ở phần thi thể thao. Thành tích của Ý Nhi năm nay là top 48 phần thi hoa hậu tài năng.