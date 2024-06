Vì sao hôm nay TP.HCM có mưa từ sáng sớm?

Dự báo thời tiết ở TP.HCM sáng nay 24.6 trời nhiều mây, trước 8 giờ có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ là 25oC, độ ẩm 94% gió nhẹ. Người dân cần lưu ý TP.HCM, Nam bộ được dự báo mưa rất to chiều tối nay.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm nay rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Trung bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía bắc qua vùng núi Bắc bộ, trên khu vực Nam bộ hội tụ gió trên cao vẫn còn duy trì. Trên vùng biển Nam bộ, gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh.

Sáng sớm nay 24.6, TP.HCM nay có mưa to, kéo dài Phạm Hữu

Do đó, thời tiết Nam bộ có nhiều mây, ngày có lúc giảm mây nắng yếu. Mưa xảy ra nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (diện mưa ít thay đổi so với ngày hôm trước, tuy nhiên mưa to có phần giảm), trọng tâm mưa tập trung ở Kiên Giang. Nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ so với 24 giờ trước.

Riêng ở TP.HCM trời nhiều mây, ngày có lúc giảm mây nắng yếu. Chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, có nơi có mưa vừa, cục bộ mưa to. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua tại Tân Sơn Nhất là 31oC, thấp nhất là 26oC, độ ẩm thấp nhất hôm qua 66%, cao nhất 89%. Tại Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 31.7oC, thấp nhất 26.5oC.

Trung tâm TP.HCM mênh mông nước trong mưa lớn

Vùng phía bắc và đông bắc TP.HCM gồm các huyện: Củ Chi, Hóc Môn, TP.Thủ Đức trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và giông nhiều nơi, rải rác mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 - 31oC.

Vùng trung tâm TP.HCM trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và giông nhiều nơi, rải rác mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo dự báo, khu vực TP.HCM tiếp tục có mưa vào trưa và chiều tối nay Phạm Hữu

Cũng theo cơ quan này, dự báo thời tiết khu vực miền Đông và miền Tây từ 48 và 72 giờ tới rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung bộ xu hướng nâng lên phía bắc và suy yếu dần. Trên cao, cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn tây. Trên các vùng biển Nam bộ, gió tây nam có cường độ trung bình.

Trong khi đó thời tiết Nam bộ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, có lúc nắng gián đoạn. Trên khu vực tiếp tục có mưa rào nhiều nơi đến hết ngày 25.6, sau có xu hướng giảm mưa, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi có mưa vừa, cục bộ có mưa to, trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.