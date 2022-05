Vì sao hơn 1 năm tòa chưa xét xử vụ án Khanh thiếu gia sai đàn em giết 'trùm' giang hồ ?

Khanh “thiếu gia” dàn xếp bắn gục trùm giang hồ trên QL1

Theo cáo trạng truy tố của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Long An ban hành ngày 13.4.2021, Tô Nhựt Khanh (thường gọi là Phát thiếu gia hay Khanh thiếu gia, 29 tuổi, ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành, Tiền Giang) tổ chức cho “tay chân” bắn “trùm giang hồ Châu Thành” Đ.Q.L. chết gục khi di chuyển bằng xe máy trên QL1, đoạn qua địa bàn P.Tân Khánh, TP.Tân An, Long An vào 11 giờ 30 phút ngày 25.7.2020.

Theo đó, sau quá trình theo dõi, khoảng 11 giờ ngày 25.7.2020, Khanh “thiếu gia” biết được ông Đ.Q.L đang chở một "tay giang hồ” có biệt danh “Rớt Mác” điều khiển xe máy mang BS 63B - 088.66 di chuyển trên QL1 theo hướng cầu Tân Hương đi TP.HCM. Khanh gọi điện thoại báo cho Trần Trung Thành (thường gọi là Thành Heo, 29 tuổi, ngụ P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, tạm trú ấp Tân Hòa, xã Tân Hương, H.Châu Thành, Tiền Giang) và Lê Thanh Phúc (29 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang) biết và cả 2 mang theo súng (Khanh đã giao từ trước) để truy sát ông L.

Phúc điều khiển xe máy BS 54S8 - 8937 (được gắn chồng lên biển số giả 59S3 - 267.68) chở Thành Heo chạy theo hướng ông L. đang di chuyển. Khi đến đoạn P.Tân Khánh, TP.Tân An, Long An thì gặp ông L. Cả 2 xe chạy song song (xe Phúc chạy bên ngoài gần con lươn, xe ông L. chạy bên trong) ở cự ly khoảng 1,5 m, 2 xe chạy với vận tốc khoảng 40 km/giờ, Thành dùng tay phải móc khẩu súng từ thắt lưng quần ra bắn thẳng 1 phát vào hông trái của ông L.

Ông L. trúng đạn, gục tại chỗ và tử vong trên đường chở về Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang cấp cứu. Cả 2 sát thủ chạy thẳng về hướng TP.HCM về nhà của Thành Heo tạm lánh, phi tang được một số chứng cứ, sau đó đi biển Bà Rịa - Vũng Tàu vui chơi.

Sau khi biết ông L. bị bắn chết, Khanh “thiếu gia” chỉ đạo người làm công của gia đình mình tên Võ Tuấn Vũ (22 tuổi, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành, Tiền Giang) đem 2 khẩu súng, đạn, lựu đạn, còng số 8, bình xịt hơi cay… (Khanh giao Vũ cất giấu trước đó) chôn trong khu vực bãi xe Tuấn Cúc của gia đình Khanh nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Lúc này, Vũ đã biết chuyện Khanh “thiếu gia” tổ chức giết chết ông L.

Khoảng 16 giờ ngày 25.7, Khanh gọi điện thoại báo cho đàn em là Nguyễn Văn Công Minh Quốc biết chuyện. Lúc này, Quốc dưỡng thương ở nhà và đang có Tô Phước Lộc (biệt danh là Bi, 20 tuổi) và Phạm Huỳnh Phúc Thiện (19 tuổi, cùng ngụ xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành) nên cả 2 cũng biết chuyện bắn chết “trùm giang hồ Châu Thành” Đ.Q.L.

Lúc 17 giờ cùng ngày, Khanh “thiếu gia” kêu Thiện đến nhà tạm trú của Thành Heo tháo các dụng cụ ngụy trang trên xe máy liên quan vụ án ra và đập bỏ phi tang. Thiện rủ Lộc “Bi” đi cùng để làm nhiệm vụ mà Khanh “thiếu gia” giao cho.

Biết chuyện sẽ bị bại lộ, Khanh “thiếu gia” đưa 30 triệu đồng cho 2 sát thủ tiêu xài cá nhân và vận động Thành “Heo” và Phúc ra đầu thú và hứa sẽ thuê luật sư cho 2 sát thủ này. Đồng thời, dặn dò kỹ lưỡng là không được khai Khanh liên quan vụ án giết “trùm giang hồ Châu Thành” Đ.Q.L.





Ân oán giữa Khanh “thiếu gia” và cha, con “trùm giang hồ”

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Long An cũng ghi nhận, do có mâu thuẫn thường xuyên với nhóm của “trùm giang hồ Châu Thành” Đ.Q.L. và 2 phe nhóm thường xuyên “ăn miếng trả miếng” nên từ khoảng tháng 3.2019 đến tháng 2.2020, Khanh “thiếu gia” đặt mua trên mạng xã hội 4 khẩu súng đạn hoa cải tự chế, 2 khẩu súng tự chế dạng rulo, 33 viên đạn, lựu đạn và nhiều công cụ hỗ trợ, đem về cất giữ tại nhà và bãi xe Tuấn Cúc của gia đình Khanh, để sử dụng. Kết quả giám định cho thấy các khẩu súng, lựu đạn của Khanh “thiếu gia” có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng và là vũ khí quân dụng.

Sau khi có “hàng nóng”, chiều 30.4.2020, Khanh “thiếu gia” mang theo súng ngắn nhờ Thiện chở bằng xe máy đi rảo trên nhiều tuyến đường ở H.Châu Thành. Khi xe đang dừng chờ đèn đỏ tại Ngã ba Phú Mỹ (ĐL.866, nút giao QL1 thuộc địa bàn xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành) gặp Đ.Q.T (con trai 'trùm' giang hồ Đ.Q.L). Ở khoảng cách khoảng 3 m, Khanh rút súng bắn vào hông trái của Thịnh một phát gây thương tích tỷ lệ 25%.

Đến ngày 24.6.2020, Khanh “thiếu gia” biết đàn em của mình là Nguyễn Văn Công Minh Quốc bị nhóm người của “trùm giang hồ Châu Thành” Đ.Q.L chém gây thương tích 52%, Khanh đến gặp Thành Heo kể về việc phe nhóm mâu thuẫn và tại đây, Thành Heo nhận lời giết “trùm giang hồ” Đ.Q.L để trả thù cho Nguyễn Văn Công Minh Quốc. Lúc này, Lê Thanh Phúc vừa chấp hành án phạt 2 năm tù về tội cướp giật tài sản” mới về nhà cũng nhận lời tham gia.

Khanh “thiếu gia” là con một gia đình giàu có ở tỉnh Tiền Giang và "phất" lên với nhiều ngành nghề kinh doanh như cơ sở giết mổ bò, cho thuê xe ô tô và bất động sản. Khanh "thiếu gia" cũng là "trùm" giang hồ khét tiếng ở địa phương.

Viện KSND truy tố các bị cáo tội gì? Viện KSND tỉnh Long An truy tố bị can Tô Nhựt Khanh về hành vi giết người có tổ chức, có tính chất côn đồ và thực hiện bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người. Khung hình phạt của hành vi này từ 12 năm tù đến mức án cao nhất là tử hình; Khanh còn bị truy tố về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tại khoản 2, Điều 304, hình phạt từ 5 đến 12 năm tù. Bị cáo Trần Trung Thành và Lê Thanh Phúc bị truy tố về hành vi giết người tương tự như Khanh; và hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, nhưng đều ở khoản 1 Điều 304, khung hình phạt từ 1 - 7 năm tù; Các bị can Phạm Huỳnh Phúc Thiện, Tô Phước Lộc về hành vi “che giấu tội phạm” tại khoản 1, điều 389 bộ luật Hình sự, khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm; Bị can Võ Tuấn Vũ bị truy hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” ở khoản 1 Điều 304 và “không tố giác tội phạm” tại khoản 1 Điều 390 bộ luật Hình sự.

Chưa xét xử vì chưa trích xuất được một số bị án đang chấp hành án phạt tù

Ngày 29.5, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, thẩm phán Trần Văn Nhậm, Phó chánh án TAND tỉnh Long An, cho biết ngay sau khi ban hành cáo trạng truy tố, Chánh án TAND tỉnh Long An đã có phân công cụ thể một thẩm phán phụ trách nhiệm vụ chủ tọa phiên tòa.

Sau khi nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX do thẩm phán này phụ trách đã 4 lần có công văn đề nghị Công an tỉnh Long An liên hệ với Cục C10, Bộ Công an hỗ trợ để trích xuất bị can Tô Phước Lộc và Nguyễn Văn Công Minh Quốc khỏi trại giam Phước Hòa (ấp Phước Hòa, xã Thạnh Hòa, H.Tân Phước, Tiền Giang) để tham gia phiên tòa. Hiện bị án Lộc đang chấp hành bản án hình phạt 3 năm tù, tính từ ngày 11.9.2020; bị án Quốc chấp hành án 2 năm tù tính từ ngày 16.10.2020 đều cùng tội cố ý gây thương tích.

Hiện, TAND tỉnh Long An chưa nhận được phản hồi, hỗ trợ từ phía Công an tỉnh Long An cũng như Cục C10, Bộ Công an.

Theo đó, tuy Nguyễn Văn Công Minh Quốc chỉ là người được xác định là có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vụ án “thiếu gia tổ chức giết trùm giang hồ” nhưng để đảm bảo quyền lợi của Quốc thì cần phải có mặt tại tòa. Ngoài ra, trong quá trình “ăn miếng trả miếng” giữa 2 phe, Quốc cũng giữ vai trò quan trọng.