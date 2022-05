Bình Thuận: Tuyên tử hình hung thủ cầm búa đánh chết cựu công an xã

Theo cáo trạng, năm 2013, chị Đỗ Thị L. tố cáo Nguyễn Văn Ngọc (40 tuổi, trú H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) hiếp dâm và cố ý gây thương tích cho mình. Sự việc trên đã được Công an xã Hồng Sơn, H.Hàm Thuận Bắc giải quyết. Thời điểm này, anh Nguyễn Văn Hoàn, là công an viên công an xã, được phân công tham gia giải quyết vụ việc.

Ngày 18.10.2021, Nguyễn Văn Ngọc đến tiệm bán đồ điện giáp ranh nhà mình để mua đinh. Lúc này, trong túi quần Ngọc có 1 cây búa sắt. Ngọc thấy ông Nguyễn Văn Hoàn đang đánh cờ tướng với một người tại đây. Nhớ lại vụ việc từ năm 2013 nêu trên, Ngọc bất ngờ rút cây búa sắt trong người ra đánh liên tiếp nhiều cái, hướng từ trên xuống vào vùng đỉnh đầu của anh Hoàn làm nạn nhân ngã gục xuống ghế đá.

Toàn bộ hành động của Ngọc được một camera của tiệm bán đồ điện ghi lại. Ông Hoàn được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó do bị thương vùng đầu quá nặng.





Sau khi gây án, Nguyễn Văn Ngọc cầm búa đi về nhà, rồi chạy đến hồ Suối Đá (cách hiện trường 5 km) vứt cây búa xuống hồ. Cơ quan CSĐT đã xuống mò tìm được cây búa tang vật này và sau đó Ngọc đến cơ quan công an đầu thú.

Đại diện Viện KSND tỉnh giữ quyền công tố tại tòa cho rằng hành vi của bị cáo Ngọc là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính chất côn đồ, độc ác. Cùng với đó, HĐXX nhận định, hành vi của Nguyễn Văn Ngọc thể hiện tính hung hãn, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác, rất nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương, do đó cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Sau khi nghị án, lúc 11 giờ 45 cùng ngày, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ngọc mức án tử hình theo điều 123 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra mức án tử hình, TAND tỉnh Bình Thuận còn buộc bị cáo Ngọc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 306 triệu đồng và có trách nhiệm cấp dưỡng cho con của bị hại mỗi tháng 3 triệu đồng đến khi cháu bé đến 18 tuổi.